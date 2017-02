Los ochos shows del Super Bowl que pasaron a la historia

La Super Bowl es el evento deportivo con más telespectadores del mundo y la actuación musical de su intermedio el escenario soñado por cualquier artista capaz de asumir tal responsabilidad.

Como ya es una costumbre desde hace varios años, el medio tiempo es protagonizado por grandes artistas de talla mundial. En esta ocasión será Lady Gaga la encargada de este magno evento, ya veremos como le va al rato. Claro, algunos shows han dejado mucho que desear pero hay otros que realmente nos han dado presentaciones memorables. Si no nos creen, aquí les dejamos un listado con los seis mejores shows de medio tiempo del Super Bowl ¿Será que después tendremos que agregar a Lady Gaga a este top?

1. Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars (2016)

Diez años después de los Rolling Stones, el descanso de la Super Bowl del año pasado tenía en Coldplay a su principal protagonista. Pero Chris Martin también brilló en el escenario junto a otras dos estrellas de la música, Bruno Mars y Beyoncé.

2. Katy Parry (2015)

El show musical de la Super Bowl 49 estuvo protagonizado por Katy Perry. La cantante arrancó el espectáculo a lo grande apareciendo en escena sobre un tigre monitorizado e interpretando uno de sus grandes hits, ‘Roar’. Después, compartió el escenario con Lenny Kravitz y la rapera Missy Elliott en una actuación en la que también sonaron otros temas muy conocidos como Get Ur Freak Out y I Kissed a Girl y en la que se cambió hasta cuatro veces de vestuario.

3. U2, 2002

Los meses venideros al atentado del 11 de septiembre, Estados Unidos vivió los momentos más oscuros de su historia. Menos de cinco meses después, U2 sabía que tenía que hacer algo para levantar los ánimos durante su show de medio tiempo del SB en 2002. Empezaron con “Beautiful Day”, su espectáculo continuó con “MLK” y fue ahí cuando los nombres de todas las víctimas se desplegaron en una enorme pantalla. Continuaron con“”Where the Streets Have No Name,” Bono terminó la canción abriéndose la chamarra par mostrar una bandera norteamericana. ¡El mundo estalló en lágrimas! El mejor tributo a Estados Unidos en el espectáculo más visto: no a la violencia y a la guerra, cuando el país más lo necesitaba. Habría que decir que nuestros vecinos del norte ocupan un show parecido el día de hoy.

4. Madonna, 2012

Madonna es la reina: lo fue en el medio tiempo del 2012 y sigue siéndolo hoy. Aún son frescas las imágenes de su entrada triunfal en tan intimidante escenografía y temática de gladiadora. Se convirtió en la emperatriz de un medio tiempo junto a talentos como LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A y Cee Lo Green. De soldados romanos a “Party Rock Anthem” y ”Sexy And I Know It”. Es cierto, Madonna resbaló un poco con ese tremendo tacón que portaba, cosa menor después de ver cómo mientras Nicki Minaj y M.I.A. la hacían de sus porristas, esta última mostró su dedo medio frente a millones de espectadores en todo el mundo ¡Upssss! Todo terminó con una épica interpretación de “Like A Prayer”, que compartió con el gran Cee Lo Green y un coro de iglesia detrás (muy moralina la cosa, igual así se compensaba un poco el dedazo de M.I.A). Bravo por la chica material.

5. Paul McCartney, 2005

Luego de que el show del medio tiempo del Super Bowl XXVIII estuvo lleno de polémica por el incidente de Justin Timberlake y el pezón de Janet Jackson, la NFL quiso irse a la segura, y qué apuesta más segura para un gran show que tener a un ex Beatle. Sir Paul McCartney, quien junto con el cuarteto de Liverpool se convirtieron en una de las mejores bandas que han existido en la historia de la música moderna, se echó tres himnos de The Beatles: “Drive My Car”, “Get Back” y “Hey Jude”, que ya de inicio todos conocemos. Además tocó una de su etapa junto a Wings, “Live and Let Die”. Todo un show de primer nivel que sólo alguien como una leyenda viviente de la música, nos podría dar. Sin invitados ni nada, el gran Paul McCartney fue capaz de llenar un gran escenario como este.

6. The Rolling Stones, 2006

Y si de apuestas seguras hablamos, para el siguiente año la NFL tampoco se complicó la vida. Se trajo a una banda considerada como una de las más grandes en la historia del rock, y por supuesto nos referimos a The Rolling Stones. Sus Satánicas Majestades, están acostumbrados a llenar estadios en cualquier lugar en donde se presentan, así que esta no fue la excepción. Su set fue corto, apenas tres canciones, pero qué canciones. Arrancaron con “Start Me Up”, hitazo. Después aprovecharon para incluir “Rough Justice” en ese momento, su más reciente disco de estudio A Bigger Bang. Y para cerrar, una canción que ya forma parte de la cultura popular, el himno “(I Can’t Get No) Satisfaction”. Más sublime que esto no pudo ser.

7. Prince, 2007

Antes de partir de este mundo, Prince tuvo la oportunidad de regalarnos un memorable gran show de medio tiempo, interpretando sólo tres de sus canciones, para darse el lujo de coverear a Queen, Bob Dylan, Creedence Clearwater Revival, y hasta a los Foo Fighters, limando asperezas por un pequeño problema que habían tenido. Ese símbolo característico del cantante, fue la forma que el escenario tomó cambiando la iluminación de su contorno, y sacando de vez en cuando un poco de pirotecnia, ya que la parte superior del estadio Sun Life de Florida, se encargó de liberar lo demás. Regresando a la escuela clásica del medio tiempo, Prince invitó a la banda de la Universidad A&M de Florida, para acompañarlo durante una canción y finalmente bañar de morado al público para cerrar con “Purple Rain”.

8. Michael Jackson, 1993

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue transformándose año tras año, pasando de bandas universitarias a personajes de Disney. Pero después de 1992 con Gloria Estefan, éste comenzó a perder miles de espectadores, y es así como llegó el Rey del Pop a cambiar la historia del entretenimiento en este deporte. Un gran escenario en medio del partido, el uso de las pantallas, pirotecnia, muchas luces y ligeros cambios de atuendo, que acompañaron a Michael Jackson y sus bailarines durante un breve recorrido de los mejores éxitos del cantante. El primer gran show culminó con un coro de niños en “Heal the World”, con el público participando para crear un mosaico representativo ideal para el tema. Jackson dominó en cada momento a la multitud con grandes sorpresas, sin tener que abusar de la tecnología.