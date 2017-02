Los lujos ‘nada socialistas’ de los líderes izquierdistas de América Latina

La izquierda revolucionaria latinoamericana criticó los lujos de la élite política tradicional. Al llegar al poder, la izquierda radical continuó con su retórica en contra de la acumulación de capital.

En 2011, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez afirmó: “Yo dije un día ser rico es malo, sí, y lo repito, ser rico, ser ricachón, ser burgués es malo”. Sin embargo, ciertos políticos revolucionarios latinoamericanos empezaron a mostrar evidentes lujos.

En algunos países de la región se les llama “izquierda caviar”, en otros “izquierda champaña”, en Venezuela, “boliburgueses”. El PanAm Post le cuenta algunos de los lujos de los miembros de la élite política de izquierda en la región. Próximamente publicaremos un reportaje sobre los lujos de la derecha radical latinoamericana.

Fidel Castro y sus relojes de lujo

Bajo el régimen marxista, los cubanos están privados de bienes que en los países con economía de mercado son cuestión del día a día. El régimen habla de heroica resistencia contra el capitalismo y el imperialismo. Los ciudadanos cubanos han sufrido las consecuencias del aislamiento internacional y la pobreza que el régimen ha construido en Cuba.

Mientras tanto, los líderes de la élite tienen acceso a bienes que el resto de los cubanos no: carne de res, aceite de oliva, jabones.

Fidel Castro, dictador de la isla por más de treinta años, mostró lujos que la gran mayoría de los cubanos jamás podría alcanzar. Exescoltas y políticos cercanos al dictador denuncian la existencia de mansiones al servicio de Castro. El secretismo y la falta de transparencia del régimen hacen difícil una investigación profunda con respecto al tema. Lo que sí es evidente es el gusto de Fidel Castro por los relojes de lujo. El “Che” Guevara también tenía relojes de altos precios y reconocidas marcas, como un Rolex de oro.

La boliburguesía

A pesar de su durísima retórica “anti-imperialista” y anticapitalista, Hugo Chávez usaba lujosas marcas de relojes. En algunas fotos, el líder bolivariano aparece utilizando relojes de la marca Patek Philippe. Varios de los miembros de su familia son reconocidos por sus extravagantes lujos. El uso de aviones y residencias presidenciales por parte de las hijas de Chávez, incluso luego del fallecimiento del comandante, dejó de qué hablar entre los venezolanos.

Cristina Fernández de Kirchner: zapatos, relojes y propiedades

A pesar de que el sistema económico de la Argentina de los Kirchner fue mucho menos agresivo que el de Chávez o Castro, Cristina Fernández tuvo una retórica relativamente hostil contra la acumulación de capital. No obstante, la exmandataria argentina es tal vez una de las jefes de Estado que más destacó por sus lujos. Según un reconocido periódico argentino, en el año 2003, cuando Néstor Kirchner fue electo presidente, la familia Kirchner reportó tener unos AR$ 7.000.000 (US$ 440.806). Al dejar el poder a fines de 2015, solo Cristina Fernández reportó AR$ 64.000.000 (US$ 4.000.000). Gran parte de la riqueza de la expresidente peronista deriva de propiedades. Y es que Fernández es dueña de mansiones y hoteles.

La riqueza de la mandataria argentina se refleja en los artículos de lujo que la acompañan. Según el periódico El Mundo, la líder peronista usa carteras Louis Vuitton, zapatos Gucci y relojes Rolex. El citado periódico español no es el único en afirmar los lujosos gastos personales de Cristina Fernández.

Evo Morales en Bolivia

Aunque más austero que sus colegas revolucionarios, Evo Morales ha sido el blanco de ataques por parte de la oposición por la construcción de un nuevo palacio presidencial. El nuevo palacio presidencial se llama “La Casa Grande del Pueblo“. Este palacio está inspirado en las ruinas de Tihuanaco. La construcción de este edificio se proyecta en US$ 36.000.000. Para Morales, la anterior residencia presidencial, el Palacio Quemado, está “lleno de símbolos europeos”. La Casa Grande del Pueblo tendrá 31.800 metros cuadrados, 29 pisos, un helipuerto y un centro ceremonial.

