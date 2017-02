Los inocentes de la Rebelión: Los civiles muertos el 4 de febrero

Detrás de supuestas glorias y heroísmos, yacen los cadáveres de inocentes que perdieron la vida por las balas de criminales que se alzaron el 4 de febrero. El relato militar esconde verdades nunca dichas, como los relatos de cobardías, desorganización, engaño y, especialmente, a los civiles que fueron, literalmente, carne de cañón

“Todavía falta mucho por saberse”, me dice el oficial retirado a quien le pregunto si a 25 años del intento de golpe de Estado liderado por Hugo Chávez todavía hay algún ángulo no revelado o abordado por la prensa. Lo llamaremos X por su negativa a revelar su identidad. “Más aún, mientras en Venezuela persista la dictadura”. Todavía no se sabe ni la mitad. Son muchos los episodios que se mantienen ocultos. Algún muchos van a confesar, con detalles, con nombres, con la verdad. Y tendrá que hacerse justicia. No son minucias para darle interés a un cuento, son informaciones relacionadas con vidas humanas que fueron vilmente segadas ese 4 de febrero de 1992.

Según X, los felones salieron ese día a llevarse por delante lo que se les atravesara. Sin organización, sin un verdadero liderazgo y, sobre todo, sin el menor escrúpulo. “No es igual el soldado que muere en enfrentamiento con otro, de similar entrenamiento, que unos civiles abatidos porque de pronto se encuentran en medio de esos dos soldados. Personas indefensas, que no tienen nada que ver en la contienda ni tienen responsabilidad en los hechos de violencia que han estallado a su alrededor”.

El oficial retirado hace una pausa. Mira por la ventana. Pospone el momento de iniciar lo que me han dicho que puede contar. Vuelve: “Pues sí, se pudiera pensar que a un cuarto de siglo de aquellos sucesos se sabe todo. La verdad es que se sabe muy poco; en buena medida porque quienes violentaron la Constitución y son responsables de unos hechos, que no dudo en calificar de criminales, están en el poder desde hace 18 años, por la decisión irresponsable de una mayoría circunstancial en 1998”.

Desde su punto de vista, el empeño del régimen de convertir el 4 de febrero de 1992 en una fecha épica y toda esa propaganda mentirosa y supuestamente sentimental que publican en sus medios de comunicación lo que es persigue es borrar de la memoria los muchos eventos de crueldad y cobardía que, en realidad, se registraron. “La chapuza de Eliécer Otaiza dista mucho de ser aislada. Otaiza fracasó desde el minuto uno en su intento de tomar el Comando Regional 5; y, en vez de planificar previamente lo que haría, optó por aprenderse un caletre patriotero que le soltó al general Freddy Ventura Maya Cardona, a lo que este, sin inmutarse, se limitó a mandar a los soldados a ponerle las esposas ‘a este ridículo’, como lo llamó. Pero, claro, por su irresponsabilidad ya habían muerto unos cuantos hombres. Pero este episodio no es conocido. Menos lo es el del pelotón —30 soldados con un oficial— insurrecto que fue a tomar el entonces llamado Comando de Seguridad Urbana, justamente el que tenía concentrados más guardias de todo el país, entre 800 y 900 efectivos. Y bien entrenados, porque eran los encargados de la seguridad de Caracas. A esos varios centenares de guardias les cayó esa madrugada un pelotón de soldaditos que ni siquiera sabían a qué iban. No hubo una matachina porque los oficiales no quisieron. Detuvieron inmediatamente a los alzados y les cayeron a cascazos. Los soldados insistían entre sollozos que ellos estaban allí arreados y sin información”.

“Todavía ignoramos los nombres y las verdaderas cifras de los civiles que murieron en Petare, en Miraflores, en el Palacio Blanco, en la avenida Urdaneta, en los peajes y la urbanización 23 de Enero, por mencionar algunos lugares donde estos, que ahora se venden como próceres, mataron gente como si fueran meros daños colaterales que ni se detienen a reconocer porque todo es parte de proyecto de dominio”, recalca X.

