Lo último: Una gandola se incendió en la Regional del Centro

Según reportes una gandola se incendió este jueves en el kilómetro 44 de la Autopista Regional del Centro sentido Valencia-Caracas. VAD

Se pudo conocer que una comisión de bomberos y de funcionarios de Protección Civil se aproximaron hasta el lugar para apagar el fuego y socorrer a los involucrados.

Mediante la red social Twitter varios usuarios subieron imágenes de lo sucedido, donde se puede ver al vehículo de carga incendiándose y el humo esparciéndose en su totalidad.

Asimismo se conoció que este hecho no dejo victimas ni lesionados que lamentar. Aún las autoridades desconocen cuales fueron las causantes del incendio.

via @CuerpApoyRavell : Vehículo Incendiado, km 44 ARC, sentido Valencia-Caracas pic.twitter.com/S04auw9qRF . . @trafficMIRANDA

via @JulioFrancoVP: Sent. Caracas incendio de GANDOLA,pocos mts después de Oh Campo, km. 44. pic.twitter.com/HtznwBvr0g

— trafficARC (@trafficARC) 2 de febrero de 2017