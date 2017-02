Little Haiti, un lado alegre y pintoresco de Miami

Al norte de la ciudad de Miami se encuentra el barrio Little Haiti. Es conocido por su alegría característica, así como por lo pintorescas que son sus calles. Está cargada de tiendas con colores muy vivos que parecieran haber estado allí desde siempre. Casi todos los negocios son empresas familiares y últimamente se ha convertido en un campo fértil para locales independientes. VAD

Little Haiti se formó con un grupo de personas que huían de los desastres naturales de Miami, además de algunos problemas socioeconómicos. De manera que se ubicaron allí y decidieron crear un “pequeño mundo” en donde pueden sobrevivir con viejos hábitos y costumbres.

Cuenta con galerías de arte, librerías y mucha música haitiana. Es todo un pequeño centro cultural donde se presentan espectáculos de danza y teatro. Además, en pleno corazón de “La Petite Haití” colocaron una estatua de Toussaint Louverture, padre de la independencia de Haití.

CENTRO CULTURAL

La intensa agenda de eventos culturales y clases del Little Haiti Cultural Center, incluye el evento llamado Big Night in Little Haiti, un festival mensual cultural que se lleva a cabo en el tercer viernes de cada mes y reúne músicos haitianos, espectáculos independientes locales, grupos de baile y más. Otros eventos son African Diaspora Dance, Drum Festival of Florida y espectáculos de baile.

Little Haiti Cultural Center fue inaugurado en 2009. El edificio incluye un estudio de cerámica, galería de arte, un patio a cielo abierto,estudios artísticos y de danzas, y espacios educativos. El centro también intenta ser un espacio reconocido a nivel mundial de la cultura caribeña contemporánea.

MÚSICA INDEPENDIENTE

Un paraíso cultural vibrante y colorido, el Pequeño Haití. Allí encontrará música en vivo, tiendas de libros, galerías de arte, tiendas de vudú, murales e incluso un gran centro cultural. Ir a este popular barrio de Miami para una escena popular bar, bares tranquilos y buenos restaurantes con sabores globales.

Churchill Pub es uno de los lugares de barras y de música más populares de Little Haití. Allí encontrará cerveza barata y una noche de diversión con los amigos. Se escucha desde el jazz clásico y bandas de rock alternativo, se ven los partidos de fútbol y jugar de billar con sus amigos. 5501 NE 2nd Ave nue, Miami, FL 33137

GASTRONOMÍA

Little Haiti es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Pruebe los platos tradicionales de Haití y las nuevas creaciones en restaurantes pequeños

Una mezcla de influencias francesas, africanas y del Caribe, la cocina de Haití ofrece un sabor distinto de la cultura criolla. Que sirve platos como el pollo y anacardos, harina de maíz con frijoles y pollo guisada, un plato de cerdo frito llamado “griot” y la concha en salsa criolla, entre otros platos hechos con recetas que han ido pasando de padres a hijos durante generaciones Caribe, comedor en Little Haití es una delicia.

ARTE Y CULTURA

En Little Haiti, la auténtica cultura haitiana vive en las artes y la arquitectura, y un escenario de arte independiente está cobrando vida.

Los haitianos se trajeron con ellos el fuerte sentimiento de tradición y autenticidad del estilo de vida haitiano: mercados en las calles que venden caña de azúcar y mangos.

Con información de Miami Diario