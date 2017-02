Las insólitas pérdidas económicas que ocasiona un día no laborable

La orden presidencial de establecer el 1 de febrero como un día no laborable va más allá de decir que el gobierno es flojo y “reposero”. De hecho, las consecuencias son fulminantes para la economía de Venezuela. La decisión, más que ideológica es un error garrafal que genera pérdidas enormes en un país que está sumido en crisis. VAD

En este sentido, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) calificó como inadecuada la decisión presidencial sobre el nuevo feriado. Juan Pablo Olalquiaga no pudo ignorar el hecho de que las consecuencias de un no laborable sobre la economía venezolana.

En entrevista con César Miguel Rondón, el especialista se dedicó a explicar por qué hizo tal acusación. “De los 365 del año, los venezolanos trabajamos, como consecuencia de los sábados y domingos, vacaciones, feriados (…) terminamos trabajando aproximadamente 168 días al año, es decir, de los 365 días trabajamos sólo el 46 % del año (…) este 46 % del año significa, en términos de lo que es el Producto Interno Bruto (…) significa que un día, en términos de PIB, es 1.000 millones de dólares, del sector industrial es 143 millones de dólares. Por no trabajar un día laborable, dejamos de producir en término del total de transacciones 143 millones de dólares industriales y 1.000 millones de dólares en términos de la económica en su conjunto”.

En un país donde se supone que los dirigentes deberían estar luchando para salir de la crisis, decretan un día más en el que no se trabaja. No conforme con eso, los empresarios deben pagar el día aunque no se produzca absolutamente nada. Un país que no trabaja, se ve imposibilitado para generar ingresos, aumentando así los factores para la pobreza.

Por otra parte, el empresario destacó que los pronósticos a nivel económico para Venezuela son muy malos para el 2017, pues todos los indicadores apuntan hacia la profundización de la pobreza. Adicional a esto, señaló que el cambio económico pasa por un cambio político y justo en esa situación el país no ha logrado consenso.