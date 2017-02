La gran obra de Nicolás y de Hugo, por Fausto Masó

Muchos no quieren reconocerlo, prefieren mirar hacia otra parte ignorar el drama que se desarrolla frente a sus ojos. En Venezuela avanza una mortalidad infantil obra de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, los principales responsables de que en un país petrolero avance el hambre, porque desalentaron la agricultura y facilitaron la importación, utilizaron las divisas para quebrar a los agricultores que se le oponían, hasta que el país se quedó sin divisas y sin comida. Maduro y Chávez creyeron que la bonanza petrolera serían eterna, y siempre creciente, planificaron un futuro irreal y suicida. Ahora pagamos las consecuencias.

Los niños que hoy no comen “nacieron con Chávez y mueren con Maduro”. Son niños que por más que se les de complementos y acompañamiento jamás podrán alcanzar un nivel de competencia ni rendimiento adecuado debido a un modelo político corrupto”.

Una dirigente de Voluntad Popular denunció que según el diagnóstico realizado por la Fundación Cáritas en 4 estados del país (Miranda, Zulia, Vargas y Distrito Capital) 61% de los hogares del país tuvieron que cambiar su forma habitual de adquirir alimentos y 71% reportó que han tenido que deteriorar su alimentación. “¿Es que acaso no son decenas de padres que dejan de comer para alimentar a sus hijos? Así como también vemos a niños que en vez de estar en la escuela están colas para comprar comida

Según cifras de la Fundación Cáritas la desnutrición en Venezuela está causando el decrecimiento de 18% en los niños menores de 5 años, lo que significa que ellos no podrán desarrollar todas sus capacidades en el futuro”, denunció Bolívar.

Esta es la verdadera obra del charlatán más dañino de la historia de Venezuela, un político con un gran poder de convencimiento, fe en sí mismo, arrastre popular, pero un ignorante supremo que creyó que destruyendo el sistema económico, arruinando a los agricultores, expropiando industrias, robándose el dinero de los bancos, el país saltaría hacia la felicidad. Sin duda un tiempo el sistema funcionó, mientras emigraban una población calificada, jóvenes ingenieros que prefiri8eron dejar su país y buscar un futuro en el extranjero. Hoy nos encontramos en la ruina, sin esperanza de futuro.

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar Ángel Medina aseguró que tras conocerte la noticia de 4 niños que murieron por desnutrición en dicha región, se hace necesario que se abra el canal humanitario en función de ayudar a los venezolanos.

Medina fustigó que “este gobierno, ha puesto a la gente a comer de la basura y en condiciones terribles a nuestras futuras generaciones, ellos deberían estar ocupados en darle solución a los venezolanos. Por ello ratificamos la exigencia de la ayuda internacional, de la apertura de un canal humanitario, para que los venezolanos puedan comer y puedan tener medicinas que tanto están necesitando como una forma de solventar la coyuntura, mientras se recupera el aparato productivo nacional”.

Asimismo, el parlamentario por Primero Justicia calificó de “criminal e irresponsable” que el para el gobierno nacional y regional esas cifras no de niños fallecidos por desnutrición, no representen una alarma “y que además, no están haciendo nada, entonces repetimos, es momento, por el bien de los venezolanos, pensando en nuestras futuras generaciones, que el gobierno abra el canal humanitario para que llegue comida y medicamentos para todos los venezolanos”.