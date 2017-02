Jorge Millán niega salida de Chúo Torrealba de la MUD

La situación electoral en Venezuela no parece avanzar y pese a los intentos de la oposición y las exigencias de la sociedad civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) simplemente no da respuesta. El diputado Jorge Millán conversó sobre el tema y los intentos de la MUD en lograr una salida a la crisis. VAD

El CNE debe convocar elecciones ya. Así lo manifestó Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Lamentó que el ente comicial se haga la vista gorda en cuanto al cronograma electoral para la celebración de las elecciones regionales y municipales.

Otra situación lamentable es que el resto de los Poderes Públicos, a excepción de la AN no hagan nada al respecto y por el contrario sean complacientes con la actitud del ente electoral. No hay que olvidar que las elecciones se debieron celebrar en diciembre de 2016 y fueron pospuestas.

El parlamentario Millán también rechazó la situación que ocurrió en la sede principal del CNE. La violencia que emplearon para sacar a unos diputados que fueron a exigir un derecho, fue simplemente reprochable. Además, los mismos acudieron con la venia del rector Rondón.

Jorge Millán destacó que aún hay posibilidad de realizar las elecciones regionales en el primer semestre del año. Además agregó que el problema no es la dirigencia de la MUD, en donde aseguró que no está planteada la salida de Jesús “Chúo” Torrealba. El problema es, según dijo, la falta de voluntad del Poder Electoral.