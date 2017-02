El increíble anuncio de Nintendo Switch para el Super Bowl (VIDEO)

Nintendo compartió en su canal de YouTube el anuncio con el que promocionará en el Super Bowl de este domingo su próxima consola, la Nintendo Switch, a casi un mes de su salida al mercado internacional.

El comercial de 30 segundos se centra en presentar las posibilidades portátiles del equipo y en el lucimiento de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, título de lanzamiento que la compañía espera sea el primer gran impulsor de ventas del dispositivo híbrido, reseñó El Comercio.

El mismo día, Nintendo también subió a YouTube la versión extendida del material promocional, que presenta también otros títulos que llegarán a la consola como “Arms”, “Mario Kart 8 Deluxe”, “Splatoon 2” y “1,2 Switch”.

La versión larga del video suma 719 mil visualizaciones, mientras que el video corto que aparecerá en la transmisión televisiva del Super Bowl suma 466 mil reproducciones en YouTube.

Con información de El Comercio