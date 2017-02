Icono de decadencia de la Venezuela actual: Torres de Parque Central “inseguridad y abandono”

Pocas estructuras son tan representativas de la ciudad de Caracas como el complejo urbanístico Parque Central. Construido durante el auge económico de la década de los setenta del siglo XX, específicamente en 1972, el conjunto de edificios multiusos, cuyas torres gemelas de 255 metros de altura fueron las más altas de América Latina por casi 23 años, fue símbolo de la modernidad, reseña El Nacional.

Su realidad actual dista mucho del planteamiento original, propuesto por el arquitecto Daniel Fernández-Shaw, su diseñador y principal impulsor. El óxido ha corroído sus aéreas más representativas como los jardines verticales, en las que languidecen los filodendros, tipo de planta cultivada en las jardineras que hoy se ven áridas como signo de desatención.

Las filtraciones han avanzado al mismo nivel del deterioro por la progresiva falta de mantenimiento. El incremento de la inseguridad en la última década y el oscurantismo en la gestión de la administradora no han contribuido a mejorar el abandono que denuncian por igual comerciantes, residentes y visitantes.

La era dorada de la edificación ha sido sepultada y en su lugar una mole con infinidad de problemas muestra la peor cara del lugar, otrora centro económico, cultural por excelencia de la ciudad, en la que actualmente viven alrededor de 13.000 habitantes y más de 100.000 personas lo usan diariamente junto a comerciantes y transeúntes.

Ruina y abandono. La zona comercial está en su etapa más decadente de los últimos años. A los daños en la infraestructura y al alza en los actos delictivos se ha unido una merma económica que ha llevado al cierre de un considerable número de establecimientos comerciales, reemplazados en algunos casos por oficinas gubernamentales.

En el sótano 1 la ruina es evidente. La mayoría de los locales de venta de comida han cerrado. Fernando Robles, dueño de un pequeño café en el nivel Lecuna, enumera los factores que han incidido en la merma comercial.

“La movida gastronómica del lugar se extinguió. La mayoría de los restaurantes han quebrado. Muchos locales están desocupados”, asegura.

Robles agrega que en el estacionamiento mejoraron parte de la iluminación, pero no hay vigilancia, lo que ha dado paso al aumento de hechos delictivos. “Hay carteristas a toda hora. Las autoridades han permitido que proliferen buhoneros en los alrededores. Los robos son a cada rato”, insiste.

Mala administración. En el área residencial la situación es similar. El sistema contra incendios está completamente desmantelado, no existen extintores ni mangueras. La iluminación es inexistente en las escaleras, que los vecinos deben utilizar a diario por la irregularidad en el funcionamiento de los elevadores.

“La inseguridad nos tiene azotados. La red de tuberías están vencidas, hay filtraciones en todos los edificios. Los ascensores que fueron reemplazados hace dos años se paran cada dos semanas”, señala Mayra Zaccaria, vocera del consejo comunal de la torre El Tejar, uno de los ocho edificios más afectados.

Los vecinos exigen una auditoría de Corpocapital, organismo al que la Vicepresidencia Ejecutiva de la República encomendó la administración de todo el complejo, según consta en la Gaceta Oficial número 40214 del 26 de julio de 2013, luego de la liquidación del Centro Simón Bolívar, C.A., que fue el organismo administrador desde su inauguración.

José Abreu, quien ha residido en la torre El Tejar durante los 44 años que tiene de construido, advierte irregularidades en el manejo de los fondos por parte de la administración de Corpocapital, encabezado por su presidente Sixto Chacón. Más de 144.000.000 de bolívares son recolectados por concepto de condominio solo en la parte residencial.

“La administración no es transparente. No rinde cuentas. Solo cobran el condominio y no hacen las reparaciones. Corpocapital se niega a reunirse con los propietarios para resolver los problemas. Nos limitamos a pagar”, afirma.

El 3 de diciembre de 2013 la anterior Asamblea Nacional aprobó recursos por el orden de los 116.800.000 de bolívares al Gobierno del Distrito Capital, destinados a la recuperación y mantenimiento del complejo urbanístico.

Con información de El Nacional