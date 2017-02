Guaidó investigará caso Odebrecht hasta sus últimas consecuencias

Los sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios venezolanos del gobierno y también a dirigentes de oposición está siendo investigado por el Parlamento Venezolano. En este sentido, el diputado Juan Guaidó rechazó los hechos de corrupción y enfatizó en que los involucrados deben pagar, cualquiera que sea su bando político. VAD

De acuerdo con las acusaciones hechas, la empresa brasileña realizó una serie de presuntos pagos cuya totalidad asciende a unos 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos. Se estima que la cantidad de dinero fue entregada entre el año 2006 y el año 2015.

El parlamentario Guaidó rechazó los hechos: “La corrupción no puede ser tolerada venga de donde venga… No podemos como venezolanos permitir más corrupción ni sobornos en nuestro país… La verdad es que estafaron al pueblo de Venezuela, utilizaron la palabra pueblo para estafarnos”, sostuvo en sesión de la Asamblea Nacional (AN).

Por otra parte, lamentó que los diputados del gobierno, así como otros funcionarios del régimen, se nieguen a asistir a la AN para discutir un tema de tanta importancia para la nación. La negativa le hace asumir su culpabilidad en los sobornos. En este sentido sentenció: “Debemos llevar esta investigación hasta la última de sus consecuencias”.

A pesar del escándalo, las presuntas obras que resultarían del dinero obtenido por estrategias turbias tampoco fueron finalizadas. El sistema ferroviario de Guarenas-Guatire sería uno de ellos. Ante las obras inconclusas, Guaidó se preguntó ¿En dónde están esos reales?