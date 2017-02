¡Galanes! Los 12 políticos que levantan suspiros en el mundo (+Lista)

Más allá de sus discursos o sus políticas de gobierno, hay algunos dirigentes que ganarían fácilmente muchos votos si de belleza se trata. Aunque no es indispensable ser un galán para liderar un país, nunca está de más resaltar esta cualidad de aquellos que levantan suspiros a diario. VAD

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el preso político Leopoldo López son solo algunos de ellos. En este artículo te presentaremos a muchos otros, a los que seguramente recibirás con un cariñoso “mucho gusto”.

Desde Perú a Venezuela, pasando por Canadá hasta llegar a Suecia, estos hombres —si algo saben— es deslumbrar a más de una mujer en sus países.

1. Justin Trudeau (45 años)

Primer Ministro de Canadá

Cónyuge: Sophie Grégoire.



2. Leopoldo López (45 años)

Ex Alcalde del Municipio Chacao. Líder de la oposición venezolana.

Cónyuge: Lilian Tintori.

3. Enrique Peña Nieto (50 años)

Presidente de México.

Cónyuge: Angélica Rivera.

4. Eduardo Leite (32 años)

Alcalde de la ciudad de Pelotas (Brasil) y afiliado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

5. Lluís Pitarch

Jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales de la Consejería de territorio y sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.

También es modelo profesional.

6. Pedro Robledo (24 años)

Subsecretario Nacional de Juventud. Presidente de JPro Nacional de Argentina.

7. Aaron Schock (35 años)

Ex Congresista estadounidense.

8. Tim Harris (37 años)

Integrante del Parlamento de Sudáfrica.

RT @Pinelands_North: @timharris reads to Grade 5P, sharing a story on the importance of reading & his favourite book! pic.twitter.com/svd89zMKGm

— Tim Harris (@timharris) 24 de abril de 2014