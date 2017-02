Fox censuró sensible comercial por temor de ofender a Trump

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, muchas personas han comenzado a preguntarse por el futuro de los migrantes latinos, en especial por los mexicanos quienes año con año arriesgan el pellejo para llegar a los Estados Unidos.

Y con el Super Bowl llevándose a cabo el día de mañana, qué mejor para crear consciencia sobre uno de los puntos más importantes de la carrera presidencial de Donald Trump: la inmigración.

Como ya lo sabemos todos, una gran parte de la población estadounidense se encuentra en contra de las políticas migratorias que Donald Trump ha comenzado a implementar. Consideradas como anticonstitucionales, miles de personas han alzado la voz en contra de estas medidas a la cuales catalogan de xenofóbicas.

Es así que la constructora 84 Lumber, ha decidido lanzar una campaña cuyo motivo es hablar sobre la inmigración. Esta compañía busca utilizar el Super Bowl para hacer llegar su mensaje. Sin embargo, el temor por ofender a Trump parece haber llegado a la televisora Fox, la cual ha rechazdo el comercial original; al que encontró como controversial:

“FOX rechazó nuestro comercial original porque determinaron que ciertas imágenes, incluida de la del muro eran muy “controversiales”. Así que lo revisamos para que el comercial fuera aceptable para ellos.

84 Lumber nos retó a hacer un comercial provocativo de 90 segundos para mostrarle al mundo su postura –una compañía que ve por la gente con determinación y corazón, sin importar quienes sean, de donde hayan venido, o como se vean. Y aunque esa historia ya no será contada por completo en el Super Bowl, creemos fuertemente en el mensaje para dejarlo en el cuarto de edición. Así que lanzaremos el comercial durante el Super Bowl y pondremos la versión completa en línea.”

Es cierto, el tema de la inmigración es muy importante en estos momentos pero las teorías de varios expertos nos pintan un panorama menos altruista por parte de la constructora, a la que denuncian de manipular a la gente con un comercial creado a propósito para causar controversia y así obtener un mayor afluente de seguidores para su marca.

Everything will fall into place. Begin the journey Sunday during halftime. pic.twitter.com/3ebOSL4Kh1

— 84 Lumber Company (@84LumberNews) January 31, 2017