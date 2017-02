Falleció transexual venezolana tras inyección de biopolímeros

Para todas esas personas que hablan y dicen mil cosas raras que no sé dónde sacan información que no es cierta pues les digo que soy Valeria su amiga , ella está un poco enferma con una infección en los pulmones.. solo eso pero no más de allí todos esos mal comentarios no son ciertos.. solo un poco en mal estado pero nada grave .. como a cualquier ser humano nos puede pasar ..muchas gracias a las personas que llaman y escriben para buenos deseos para mí amiga.. y dios mediante todo estará bien y con mucha fuerza y salud 🙏🏻🙏🏻

