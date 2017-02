Estas son las películas animadas más taquilleras que pelean por el Óscar

La carrera por el Óscar ha comenzado, las nominaciones ya han sido publicadas, y las películas en cada categoría estrechan la brecha para definir cuál es la mejor tras posicionarse con otros galardones previos a la entrega más importante y reconocida del año.

Marie Suárez/ Venezuela Al Día

En esta oportunidad ha dado de que hablar la taquillera de Disney, Zootopia, que, tras recaudar más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial, arrasó este fin de semana con seis galardones en la edición 44 de los premios Annie, especialmente dirigidos a las mejores producciones del cine animado. En la ceremonia, celebrada en Los Ángeles, Zootopia ganó los premios de mejor película, mejor dirección y el mejor guion.

La cinta también se llevó un Globo de Oro por mejor película animada, así como un Critics Choice Award por la misma categoría.

Con esta previa, Zootopia busca ahora posicionarse como la mejor de todas tras estar nominada al Óscar a la mejor cinta de animación.

Con respecto a su competencia en la categoría, la taquillera se codea con “The Red Turtle”, de Studio Ghibli, que también se llevó el premio Annie a la mejor producción independiente de animación.

“Kubo and the Two Strings”, de Laika, ganó a la mejor animación de personajes, diseño de producción y editorial.

Los Premios Annie son entregados por la International Animated Film Association a lo mejor de la animación en películas, programas de televisión y videojuegos. VAD

