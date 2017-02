Entérate cuanto cobran los que actúan en “Caso Cerrado”

No todos los protagonistas de los programas de debates legales de la Dra. Polo, “Caso Cerrado”, son los reales y muchos reciben un pago para actuar.

“La mayoría de los casos tienen que ser arreglados y modificados, es el mensaje que enviamos al público lo que realmente cuenta”, dijo la Dra. Polo al señalar que se paga a actores para llevar a la televisión algunas historias.

Así como cuando uno tiene muchas cosas en la cabeza y no sabes que hacer. 🤓🤕🤔 Un vídeo publicado por Caso Cerrado – Telemundo (@casocerradotelemundo) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 1:52 PST

Asegura que todos los casos son reales pero la mayoría suelen ser representados por actores o personas que se sienten identificadas con la historia a quienes se les paga entre 160 a 300 dólares.

“Las personas que las realizan no son actores, sino que usualmente es gente que siente el tema porque ha estado en una situación parecida al caso que se está llevando a cabo. Entonces ellos no están actuando, sino que están viviendo su problema. Pero sí, hay

casos que son recreados y yo no sé cuáles son, el valor que se le da a eso es la lección que se aprende, el método con el que se resuelve”, explicó.

La Dra. Polo no le tiene miedo a nada 💪👊👍👏. El día en que se enfrentó a un peleador de sumo. ¿Quién recuerda este caso? #TBT Una foto publicada por Caso Cerrado – Telemundo (@casocerradotelemundo) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 11:29 PST

El personaje de “Esteban” fue quien inicialmente dio a conocer que muchos casos eran actuados. “Todos me conocieron como “la Esteban” pero nada fue real, todo fue planeado para el programa”.