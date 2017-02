Eminem vuelve a cargar contra Trump (Audio)

La estrella del hip hop Eminem volvió a arremeter contra Donald Trump en una colaboración en el nuevo disco del rapero Big Sean, “I Decided”, que salió este viernes. AFP

En un tema a dúo titulado “No Favors” Eminem insulta al presidente de Estados Unidos y promete “hacer que se hunda (la) marca” del multimillonario.

En este disco, donde los dos raperos de Detroit resaltan sus orígenes humildes y se preguntan acerca de la dirección en la que va el mundo, Eminem acusa al nuevo mandatario de llevar adelante una campaña de tintes racistas.

Count me in for the Detroit connection. Honored to be a part of #NoFavors with @BigSean from his new album: https://t.co/zMQyZbjAHl pic.twitter.com/0nUlLXfF2p

— Marshall Mathers (@Eminem) February 3, 2017