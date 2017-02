Denuncian que GNB tomó arbitrariamente el Mega Mercal de El Vigía

El alcalde del municipio Alberto Adriani, Juan Peña, denunció la toma arbitraria que realizaron los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en las instalaciones donde se construye el Mega Mercal de la ciudad de El Vigía, ubicado en la entrada a la urbanización Lago Sur explicando que esta medida es ilegal, ya que los terrenos son municipales y los funcionarios se presentaron sin ninguna orden judicial, violentando la legislación venezolana.

El primer mandatario local detalló lo sucedido en estas instalaciones municipales, “esta mañana cuando llegaron los obreros de áreas verdes a realizar el mantenimiento, nos encontramos con una comisión y dos convoy de la Guardia Nacional, los cuales impiden el acceso y dicen que ellos están cumpliendo un decreto de la Gobernación del estado, que va a tomar posesión del terreno, esto es un bien municipal y además no mostraron ninguna orden por escrito”.

El líder del ejecutivo municipal aseguró que ya han intentando apropiarse de estos terrenos anteriormente, “desde hace días la Gobernación del estado, ha venido de manera abusiva e ilegal, tomaron el estacionamiento donde se está construyendo el Mega Mercal, allí habían unos brocales construidos, los dañaron, los botaron y ahora están haciendo un área para hacer un parque, eso dejaría a esta construcción sin lo que es el estacionamiento, trayendo problemas por lo congestionado que es esta zona en tema vehicular”.

Recordó el jefe del ayuntamiento local que el pasado año intentaron quitarle el principal puerto terrestre a la municipalidad, “ya es la segunda acción que de manera ilegal el señor Gobernador acomete contra el municipio Alberto Adriani, primero pretendió quitarnos el terminal de pasajeros, ahora viene por el Mega Mercal, esto es una diatriba política, usted Gobernador debe preocuparse de la salud, no hay ambulancias en el hospital de esta ciudad, preocúpese de la seguridad, acaban de puñalear a un motorizado para robarlo, de eso es que se tiene que preocupar el jefe del gobierno regional”.

Destacó el burgomaestre Juan Peña, que defenderán lo que legalmente le pertenece al Municipio, “realizamos la denuncia formal en la Fiscalía, porque no puede ser que la GNB, actuando sin el mandato de ningún tribunal está tomando la decisión, la ley es clara los bienes de los municipios son inalienables, no puede ser violados los bienes municipales, aquí el Gobernador está actuando al margen de la ley, nosotros haremos lo que nos permita hacer la ley, porque vamos a defender los derechos del nuestra ciudad”.

A juicio del líder del gobierno municipal, con esas acciones solo buscan culparlo a él, del desastre alimentario que ha generado el ejecutivo nacional, “esto es un interés por hacer quedar mal a la gestión del alcalde Juan Peña, ellos dicen que porque esto no está funcionando no hay alimentos en el país, que yo estoy atentando contra la soberanía agroalimentaria, porque no llenan de comida el PDVAL que está frente a la policía, sencillamente porque no hay comida en el país, esos tales CLAP son unos potes de humo para engañar a la gente”.

Con información El Nacional