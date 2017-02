Conoce las razones para dejar de verte con tus ex

Muchas veces, solemos guardar una lista de “viejos amores” en el fondo de nuestra mente, porque teniendo un plan de respaldo sentimos cierto tipo de seguridad. Queremos mantener ese nivel de comodidad, familiaridad y una historia que sabemos, no vamos a encontrar con alguien más.

Mantenemos las puertas abiertas a estas viejas aventuras creyendo que es una buena idea. Lo cierto es que, no lo es. He aquí las razones:

No te permite avanzar

¿Por qué quieres impedir intencionalmente tu progreso en el mundo de las citas? La vida se trata de conocer gente nueva, ir a lugares que nunca has conocido, y aprender sobre cosas que tengan valor. Pero, al aferrarte a mantener en tu vida amores del pasado, en tu presente, impide que logres conseguir esto.

Mental y emocionalmente, no puedes seguir adelante con tu vida completamente, si no dejas de mirar hacia atrás.

Si no funcionó antes, no funcionara ahora

¿Te quitarías y pondrías el mismo curita en una herida una y otra vez? No. Entonces, ¿por qué volver y terminar continuamente con una persona que te ha lastimado en el pasado, o que simplemente no te hace bien?

Es autodestructivo involucrarte en algo que sabes muy bien que no funcionará. Ten por seguro que, si no funcionó la primera vez (o la segunda, la tercera), lo más probable es que ahora tampoco funcione. Deja de forzar las cosas.

Es emocionalmente agotador

Dejar las puertas abiertas a una antigua relación no es saludable. Es difícil mantenerse así, te hace preguntarte sobre tu intuición y tu situación actual, y lo más probable es que, al no funcionar, termines con el corazón roto.

Hay una razón por la cual no podemos viajar al pasado, y es porque el pasado debe ser dejado atrás.

Los viejos amores deben quedarse atrás a medida que te vas moviendo hacia adelante, hacia algo más grande y mejor. Es difícil alejarte de alguien con quien te sientes cómoda, pero es mucho peor seguirte involucrando con alguien que seguramente, al final, solo te va a herir.

Te hace ver mal

Nadie quiere estar con una chica indecisa, sobre todo una que no sabe elegir con quien quiere estar. Al mantener varias puertas abiertas, o incluso aunque sólo sea a un ex, le da a las personas la impresión de que no puedes seguir adelante o establecerte con un solo hombre.

Si quieres estar con un chico que te trate bien, que sólo este contigo y deje atrás las relaciones con sus antiguas novias, entonces tu debes hacer lo mismo para él. No consigas una mala reputación solo porque tienes miedo de cortar los lazos.

Es un desorden que no necesitas

Conforme vamos creciendo, tratamos de tener nuestra vida en orden y mantener una organización en ella. Pero, el que tengas todas esas puertas abiertas no ayuda para nada. ¿Cómo puedes mantenerte al tanto de tres ex novios si ni siquiera puedes encontrar las llaves del carro en tu departamento?

Despeja tu mente y tu corazón, recuerda que un amor nuevo siempre está en el horizonte. Tienes que tener esperanza para el futuro, y no tener miedo de cortar los lazos con viejos amores de una vez por todas.

Fuente: La Patilla