Comunidades de Lara protestan por falta de agua

Los habitantes del estado Lara tienen muchos beneficios por ser un estado industrial. Sin embargo, también tienen desventajas de fuerza mayor y una de ellas es el servicio de agua potable. Hay sectores en los que han pasado meses sin recibir el suministro del vital líquido. VAD

Los vecinos de la zonas aledañas a la avenida Ribereña mantuvieron la arteria vial trancada por varias horas, reclamando las fallas en el suministro de agua. Específicamente los habitantes de la comunidad San Martín de Porres a quienes les suspendieron el servicio desde el pasado 19 de enero.

Valiéndose de ramas de árboles, cauchos y demás desechos procedieron a impedir la circulación vehicular. La acción generó consecuencias inmediatas: un congestionamiento y por supuesto, la molestia de quienes transitan por la zona.

Por su parte, Hidrolara justifica las fallas en el servicio por el robo de parte del sistema eléctrico que averió la bomba en Macuto. Sin embargo, la situación es tan frecuente que los vecinos ponen en duda la palabra dada por el organismo encargado. Carmen Terán declaró para El Impulso que siempre les dicen lo mismo.

La protesta logró que los representantes de Hidrolara se comprometieran con la comunidad para enviar camiones cisternas que ayuden a paliar de momento la necesidad del líquido en la comunidad. Sin embargo, los vecinos saben que esto no es una solución definitiva. Además, no todas las casas se pueden beneficiar porque el camión no puede subir hasta las viviendas más altas y la manguera no es lo suficientemente larga.

Los vecinos no descartan nuevas protestas, ya que el fin último es conseguir que el agua retorne a las cañerías de la localidad.

Con información de El Impulso