Comida chatarra se afianza como opción más barata en Caracas

A todo riesgo. La comida “chatarra” se afianza como la opción más barata en Caracas y seguramente en todo el ámbito nacional.

Y es que, de acuerdo a un recorrido hecho por el diario El Universal por la capital de Venezuela, los encargados de los puestos de comida callejera admitieron que las ventas han aumentado en comparación con el año pasado.

Maritza Landaeta de Jiménez, directiva del Observatorio Venezolano de la Salud considera que “la carga de carbohidratos y grasas ha aumentado y eso tiene una relación directa con el incremento de peso”.

En efecto, Flora Sánchez revela que cuando no trae comida para el almuerzo, en su trabajo, busca lo más económico para por lo menos comerse algo. “Me compro una hamburguesa económica en la calle que me sale en Bs 2.300 y sin refresco, sino tengo saldo en mi tarjeta de alimentación solo me alcanza para un “perrocaliente” que cuesta entre Bs 1.200 a 1.500″, afirma la encuestada.

Revela que esta comida de calle es la alternativa más barata, porque una almuerzo en un restaurante supera los 5 mil bolívares.

“Cuando pagan los tickets de alimentación puedo atender hasta 100 personas, solo en la hora de almuerzo y lo que más compran son “perroscalientes” y la hamburguesa económica que la tengo en Bs 2.300″, afirmó Hernán Díaz, propietario de un puesto en el centro.

Recuerda que el año pasado atendía entre 60 a 70 personas.

Por su parte, José Vázquez, quien tiene más de 27 años con un puesto de “perroscalientes” en Candelaria, afirmó que diariamente acuden al puesto unas 100 personas. “Yo mantengo los precios económicos porque sé que hay mucha necesidad en este momento, por lo menos el perro lo tengo en Bs 1.300 y la hamburguesa en Bs 3.000, además trabajo con mis clientes que les doy hasta crédito”.

Otro de los puestos de comida que han proliferado son los de cachapas. “Yo por lo menos una vez a la semana me compró una cachapa, porque me llena más que un perro”, indicó, Carlos Rojas, quien vive en Guarenas y labora en el centro de Caracas.

Por otra parte, en algunas pizzerías han decidido ofrecer raciones en combo porque no todo el mundo puede comprar una pizza completa, expresó Alfredo Urdaneta, encargado de una pizzería. “Ya la gente no le importa el valor nutritivo de la comida, lo que quiere es comer algo para salir del paso”.

Riesgo en la salud

A propósito de esta tendencia que ha aumentado en los últimos meses, Maritza Landaeta de Jiménez, directiva del Observatorio Venezolano de la Salud considera que “la carga de carbohidratos y grasas ha aumentado y eso tiene una relación directa con el incremento de peso y con la cantidad de personas que cada día tienen índices glicémicos más altos, y por tanto más riesgo de desarrollar diabetes”.

“Estamos seguros que vamos a tener una generación con diabetes”, dijo.