Cierre técnico: 60% de las panaderías de Táchira sin pan

La ausencia de pan en la región ha sido notoria desde inicios de año y la situación actual del sector es grave. Según el Consejo de Panaderos del estado Táchira, Consepan, hay un cierre técnico de 60 % de las panaderías en toda la entidad, los inventarios están entre 5 y 10 por ciento en los establecimientos grandes, que han logrado estirar sus inventarios para laborar y cumplir con compromisos de empleados y servicios.

Mariana Contreras/La Nación

La información la dio a conocer Gabriel Ayala, presidente de Consepan Táchira, este martes -vía telefónica- mientras se dirigía a Colón, municipio Ayacucho, donde más de 200 panaderos de la zona norte, montaña y sur, sostuvieron una reunión con el general Arocha, encargado del Trigo en el estado, así como el representante de Sunagro.

Ayala explicó que luego de la temporada navideña debido a la demanda de pan de jamón y banquete, se agotaron los inventarios.

—El trigo que debía ingresar a partir del 15 de enero cuando los molinos empiezan funcionar, no llegó. La información que verificamos es que hay un buque llamado Dragonera, que está en aguas internacionales y trae 32 mil toneladas. No obstante, el Gobierno está cancelando el buque pero las transferencias son devueltas y no han podido liberar el mismo. Apenas verifiquen el pago, el buque puede ingresar.

Agregó que esas 32 mil toneladas no son suficientes, ya que el país necesita 100 mil toneladas de trigo panadero para satisfacer la demanda del sector. “Pero pudiera amortiguar mientras los barcos que están por llegar, a mediados de febrero, llegan para completar el trigo que se necesita estos meses”.

El presidente de Consepan Táchira reiteró que la situación es grave y por ello en la citada reunión propusieron que se abra una puerta por la frontera con Colombia.

—Si al buque le dieran entrada y descargara el trigo, aun así demoraría 20 días su producción y llegada a las unidades. Sería un caos total, porque muchas panaderías tendrían que cerrar. Por ello, estamos proponiendo que podamos traer trigo colombiano para que nuestro estado pueda seguir produciendo el pan de cada día, como alternativa en estos tiempos donde hay escasez de tantos productos.

Admitió que hay pequeños y medianos empresarios del sector que están trayendo trigo de Colombia por su cuenta y se arriesgan a que los detengan.

—La gente desesperada por cumplir se lanza esa aventura hacia Colombia, pero como no tienen los permisos correspondientes, es un riesgo. Incluso ayer había una persona del sector detenida en la alcabala de Ureña y tuvimos que mediar para que la soltaran. A través del Consejo de Panaderos solicitamos se traigan gandolas utilizando los beneficios cambiarios que tiene el estado, y no correr riesgos por decomiso o estafa.

Ayala precisó que el bulto de harina de trigo (50 kilos) en Colombia tiene un costo entre Bs. 110 mil y 120 mil. Un bulto de harina nacional no supera los 15 mil bolívares.

—Para una panadería mediana un bulto de harina dura un día. Una panadería grande, necesita 25 bultos diarios. Además, creemos que esa apertura de la frontera debería ser permanente, ya que esta crisis es permanente. La crisis viene del año pasado, cada tres meses vemos este vacío de entrada de trigo, la intención es que constantemente podamos estar negociando con Colombia, apuntó.