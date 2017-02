Chavismo tiene fecha para “megas elecciones”… Y no son en el 2017

“Uno tiene que saber con claridad cuáles son nuestras prioridades”, expresó el pasado 27 de enero el dirigente oficialista Héctor Rodríguez al desmeritar el clamor opositor de celebrar elecciones regionales y municipales en 2017. El discurso rojo no está tan alejado de la realidad, tal es así que un informante que pidió no ser identificado reveló que, en los planes presidenciales no está celebrar algún tipo de referendo este año, según el portal El Cooperante.

Según la fuente, el Gobierno habría definido que en diciembre de 2018 se realizarán unas mega elecciones, comicios en los que se elegirá un nuevo presidente de la República, los gobernadores de estado, alcaldes, diputados a consejos legislativos y concejales. La cita electoral recuerda a la realizada el 30 de julio de 2000, fecha en la que simultáneamente se renovaron todos los cargos de elección popular.

El resultado de esta elección no sorprendió a muchos, el fallecido Hugo Chávez fue electo por un segundo mandato de seis años. En las parlamentarias resultaron ganadores en su mayoría los partidarios del Movimiento V República, obteniendo más de dos tercios de los escaños. En los cargos regionales de gobernadores y alcaldes, igualmente los partidarios de Chávez, resultaron electos en la mayoría de estados y municipios, de hecho la oposición solo obtuvo siete de las 23 gobernaciones: Amazonas, Apure, Carabobo, Miranda, Monagas, Yaracuy y Zulia.

Fenómeno electoral que ahora es temido por el chavismo, pues los altos niveles de escasez, inflación, inseguridad y pobreza, podrían generar que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se haga con la mayoría de los votos.

Con información de El Cooperante