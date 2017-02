Capriles compara a la MUD con el gobierno de Maduro

Este miércoles, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, se refirió de nuevo a la necesidad de una transformación de la Mesa de la Unidad Democrática. Declaró mediante un contacto por Periscope que realizó mientras se movilizaba hasta una reunión de educadores que sostuvo en Ocumare del Tuy.

“Quienes militamos en la Unidad entendemos que se tienen que dar respuestas. Desde diciembre se habla sobre relanzamieto de la Unidad. Estuvimos a la expectativa de que se fije una ruta, pero no hay respuesta”, resaltó el dirigente de Primero Justicia.

Aseveró que no quiere caer en una “guerra de culpas”, pero que el país exige que sus líderes asuman responsabilidades.

“No caeré en un tema interno, una guerra de culpas, porque no se trata de ver a quién se le echa la culpa. Hay que asumir responsabilidades, yo asumo las que me corresponden.Es como el Gobierno, o como Maduro, que nunca es culpable de nada. La Unidad no puede trabajar así, necesita dirección, consenso, que esté en la calle; eso es lo que espera el ciudadano”, dijo.

Con información de Maduradas