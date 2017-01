WhatsApp se actualiza y podrá revelar tu ubicación en tiempo real

Si ya la privacidad en este servicio de mensajería era difícil, ahora más datos de los usuarios estarán expuestos. La cuenta de WABetaInfo en Twitter anunció en una publicación que la versión beta de Whatsapp tendrá localización GPS en los grupos.

Esta función estará disponible para la versión 2.17.3.28 de iOS y la 2.16.399 de Android. Y para alivio de muchos usuarios, se encuentra desactivada por defecto por lo que los datos de ubicación solo serán revelados de forma voluntaria.

Para poder activarla hay que entrar a las opciones del grupo de Whatsapp y buscar “Location”, luego “Show my friends”.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 26, 2017