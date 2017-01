Venezuela rechazó ofensas de vicepresidente de Colombia

El gobierno de Colombia implementó un programa social para el otorgamiento de viviendas a sectores desfavorecidos. Sin embargo, el vicepresidente del país, Germán Vargas Lleras destacó que los venezolanos no podrían beneficiarse de ellos. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez no tardó en responder. VAD

El funcionario colombiano pidió a los alcaldes y al gobernador de Norte de Santander que no permitieran que los beneficios de los programas sociales terminaran en manos de los venezolanos. En ese sentido enfatizó que los mismos eran para la población desplazada que vive en Tibú y que no deberían permitir la entrada de venezolanos.

“Esto no es para los venecos. No hay un sólo lugar en Colombia donde se permita que personas que no sean del país se beneficien de programas sociales”, fueron las palabras del vicepresidente Vargas Lleras.

Ante los calificativos utilizados por el hombre, la canciller Delcy Eloína Rodríguez se pronunció para calificar como “denigrantes y ofensivos” los comentarios del funcionario. En este sentido la ministra afirmó “El Derecho Internacional reconoce el derecho a la dignidad y al trato igualitario de las personas, y contempla además el debido respeto y buen trato que merecen los seres humanos, independientemente de su posición social, etnia, nacionalidad, o cualquier otra consideración”.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro exigió por parte de su homólogo colombiano unas disculpas por las “expresiones xenófobas y discriminatorias” emitidas por su trabajador. De no obtenerlas, advirtieron que acudirán a instancias internacionales. Las mismas a las que acusan de injerencistas cuando es el régimen de Maduro el acusado.

En el documento que emitió el ministerio de Relaciones Exteriores se puede leer lo siguiente: “Venezuela lamenta profundamente el tono hiriente y degradante con el que, la segunda autoridad nacional de Colombia, quebrantó estos principios y pretendió desconocer los lazos históricos indisolubles de hermandad de nuestros pueblos guiados por la espada común que les dio la libertad”.