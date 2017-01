Venezuela quedó fuera del Miss Universo

Este domingo, las representantes de 86 países buscan obtener la anhelada corona del Miss Universo, edición que este año se realiza en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas.

En la edición de este año, las candidatas seleccionadas como finalistas conversaron por minutos con el presentador Steve Harvey, donde la representante de Venezuela, Mariam Habach quedó fuera del top 13 de la finalistas.

Las aspirantes a la corona que avanzaron fueron anunciadas por Harvey. Miss Kenia, quien en sus palabras agradeció a su madrastra. Aseguró que siempre ha vivido su vida como si fuera el último momento tras casi haber muerto a los 5 años. Miss Indonesia, que dijo ser afortunada porque puede ayudar a otros.

Miss Estados Unidos señaló que como reina de su país ha logrado enseñar la diversidad que hay. Dijo estar emocionada porque representa a las mujeres fuertes.

Miss México recordó que en un concurso hace tres años tuvo una caída, la cual tomó como oportunidad para decir que estaba presente y sacó provecho.

Miss Perú sufrió un accidente de carro y relató que fue muy doloroso, que los doctores le dijeron que no podía ir al concurso y esa fue su motivación: acudió a terapia dos veces por día. “Este es el mejor momento de mi vida”, manifestó.

Miss Panamá indicó que su madre le enseñó que con esfuerzo y trabajando duro se puede llegar lejos.

A Miss Colombia Steve Harvey le preguntó qué pensaban sobre él en su país. Ella dijo que muchos lo odiaban pero que ella lo perdonaba “porque errar es de humanos”.

Miss Filipinas, sobrina del Miss Universo 1990, indicó que recibió consejos de ella, que debía estar segura de sí misma.

Miss Canadá explicó que correr un maratón de 42 kilómetros requiere mucha perseverancia, que es algo que una Miss Universo debe tener.

Miss Brasil aseguró estar muy orgullosa y es un ejemplo para otras mujeres de color.

Miss Francia dijo que le gusta mucho cocinar y que uno de sus platos preferidos es la carne con vino.

Miss Haití participa en un proyecto para la vista lo que le permite valorar la visión.

Para la elección de la candidata por internet se registraron 100 millones de votos en cinco días en los que se permitió la votación. Miss Tailandia.

Durante la gala de esta noche, la banda Boyz II Men y el rapero Flo Rida se encargarán de los números musicales.

El jurado está integrado por las ex Miss Universos, Dayanara Torres, Leyla López y Riyo Mori. También estarán la actriz de Bollywood, Sushmita Sen, el director editorial de la revista Paper, Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey y la activista Francine LeFrak.

