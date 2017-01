Twitter reacciona ante eliminación de Venezuela #MissUniverso

Venezuela está en shock. Nadie se lo veía venir, y es que la criolla Mariam Habach no pudo superar la primera eliminación que corona a la mujer más hermosa del universo.

Redacción Venezuela Al Día

Favorita entre la crítica y premiada numerosamente en días previos al certamen, nadie entiende como la Miss venezolana no logró conseguir el billete de oro a la siguiente fase.

Las 13 aspirantes a la corona que clasificaron fueron: Kenia, Indonesia, México, Perú, Panamá, Colombia, Filipinas, Canadá, Brasil, Francia, Haití, EEUU y Tailandia.

La reacción ante la eliminación de Venezuela no se hizo esperar, y las redes sociales mostraron toda su sorpresa de diferentes maneras… obviamente los memes, fueron parte de ella. Aquí te mostramos algunas reacciones en Twitter.

No importa si no estamos en el top, no importa si no ganamos, tenemos algo que ningún país tiene o tendrá. #MissUniverse #MissVenezuela pic.twitter.com/uWMizqcB7a

— VENEZUELA👑🇻🇪 (@cncoxvillalobos) 30 de enero de 2017