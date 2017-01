Trucos para obtener unas pestañas más largas

Durante mucho tiempo fueron las grandes olvidadas, pero ahora parece que comienzan a ocupar el lugar que se merecen. Sí, hablamos de las pestañas, una zona de nuestro rostro en la que habitualmente no reparábamos hasta hace bien poco, cuando decenas de estilistas han sabido mostrar la importancia de un buen cuidado de nuestras pestañas. Y es que en cualquier mirada bonita que se precie, no pueden faltar unas pestañas sanas, nutridas y por qué no, también largas. Es uno de los grandes retos en la actualidad, para muchas mujeres, lograr que sus pestañas sean largas y brillantes, si es que ya no lo son. ¿Cómo conseguirlo?