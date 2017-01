Top 10: Los países que buscan los venezolanos para emigrar

Venezuela se ha convertido en el país de las despedidas. En los últimos años es constante ver como personas despiden a sus seres queridos en el Aeropuerto Simón Bolívar, en Maiquetia. Los destinos más buscados se encuentran en Suramérica.

Debido a la inestabilidad económica, inseguridad, escasez y muchos otros problemas reinantes en el territorio venezolano una de las pocas salidas que le queda al venezolano es emigrar. Según varios estudios realizados en los últimos 17 años viviendo en la tan llamada “revolución bonita” se ha incrementado en gran manera el número de venezolanos que no tienen otro destino sino Maiquetía.

10. Colombia

Nuestro país hermano es uno de los mejores para emigrar desde Venezuela, debido a su estable situación económica que te permitirá cubrir los gastos más básicos con solo ganar el salario mínimo, es importante destacar que la mayoría de los ciudadanos residenciados en Colombia, logran percibir ingresos mensuales mayores al sueldo mínimo estipulado por la ley. Asimismo, sus grandiosos paisajes y la calidad humana de su gente, hace de éste un de los 10 mejores opciones para los venezolanos que deseen emigrar.

Dejamos a continuación los datos económicos mas importantes de Colombia, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 689.454 $CO (Pesos Colombianos), equivalentes a 241 US$

Salario Promedio: Entre 600.001 $CO y 2.000.000 $CO (Pesos Colombianos), es decir, entre 203,40 US$ y 678 US$

Canasta Básica Familiar: 1.300.000 $CO (Pesos Colombianos), equivalentes a 440,7 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 1.332.500 $CO y 1.524.000 $CO (Pesos Colombianos), es decir, entre 451,7 US$ y 516,63 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 3.282.300 $CO y 3.968.600 $CO (Pesos Colombianos), es decir, entre 1.112,69 US$ y 1.345,35 US$

9. Filipinas

Al otro lado del mundo en el continente asiático, se encuentra un país considerado uno de los mejores para emigrar, ya que, es una nación económicamente segura, está muy desarrollado tecnológicamente y cuenta con increíbles paisajes y arquitectura. Asimismo, cuenta con buena seguridad y un bajo índice de criminalidad, razones por las cuales Filipinas ocupa el noveno lugar en nuestra lista.

Dejamos a continuación los datos económicos más importantes de Filipinas, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 14.500 ₱ (Pesos Filipinos), equivalentes a 313,29 US$

Salario Promedio: Entre 14.500 ₱ y 31.446,39 ₱ (Pesos Filipinos), es decir, entre 313,29 US$ y 678,04 US$

Canasta Básica Familiar: Alrededor de 7.613,75 ₱ (Pesos Filipinos), equivalentes a 163,81 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 11.500 ₱ y 18.000 ₱ (Pesos Filipinos), es decir, entre 248,47 US$ y 388,91 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 40.200 ₱ y 65.900 ₱ (Pesos Filipinos), es decir, entre 868,56 US$ y 1.423,83 US$

8. Uruguay

Uruguay con un excelente servicio de salud, excelente servicio de seguridad con un bajo índice de criminalidad es un hermoso país para vivir tranquilo; sin embargo se pueden presentar diversos inconvenientes si decides trabajar allá como turista debido a las rigurosas normas que hay que cumplir, pero si buscas establecerte como ciudadano esto cambia automáticamente. El sistema educativo es uno de los mejores para tus hijos, además Uruguay goza de un buen sistema económico. El idioma oficial es el español por lo que no sería un problema para el venezolano.

Dejamos a continuación los datos económicos más importantes de Uruguay, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 11.150 $U (Pesos Uruguayos), equivalentes a 354,81 US$

Salario Promedio: Entre 11.150 $U y 17.600 $U (Pesos Uruguayos), es decir, entre 354,81 US$ y 560,06 US$

Canasta Básica Familiar: Alrededor de 5.776,9 $U (Pesos Uruguayos), equivalentes a 183,04 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 19.000 $U y 22.600 $U (Pesos Uruguayos), es decir, entre 607,03 US$ y 722,05 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 58.600 $U y 64.600 $U (Pesos Uruguayos), es decir, entre 1.872,21 US$ y 2.063,91 US$

7. Chile

Se estima que Chile es un excelente territorio para vacacionar pero si se piensa emigrar se debe estar dispuesto a realizarse como inversionista y generar empleos, los trámites para establecer un negocio propio son bastante sencillos y rápidos de realizar. En cuanto al costo de vida puede ser un poco alto o no dependiendo de tu poder adquisitivo. La seguridad es bastante buena, con un bajo índice de criminalidad, un excelente servicio de salud pública y la educación es catalogada como de primer mundo. En cuanto al idioma, el oficial es el español, sin embargo existen numerosas lenguas nativas.

Dejamos a continuación los datos económicos más importantes de Chile, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 260.535,35 $CL (Pesos Chilenos), equivalentes a 379,6 US$

Salario Promedio: Entre 260.535,35 $CL y 343.170,89 $CL (Pesos Chilenos), es decir, entre 379,6 US$ y 500.00 US$

Canasta Básica Familiar: Alrededor de 131.306,57 $CL (Pesos Chilenos), equivalentes a 191,31 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 417.300 $CL y 492.900 $CL (Pesos Chilenos), es decir, entre 617,01 US$ y 728,79 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 939.700 $CL y 1.276.900 $CL (Pesos Chilenos), es decir, entre 1.389,41 US$ y 1.887,99 US$

6. México

Por contar con una gran diversidad cultural y una estable y agradable economía, México ocupa el sexo lugar en nuestra lista, de los mejores países para emigrar desde Venezuela. Asimismo, el hecho de tener una de las gastronomías mas llamativas y exquisitas a nivel mundial, se ha ganado su puesto como una de las mejores opciones para los venezolanos que desean empezar una vida nueva fuera de su país.

Dejamos a continuación los datos económicos más importantes de México, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 10.600 $MX (Pesos Mexicanos), equivalentes a 591,28 US$

Salario Promedio: Entre 10.600 $MX y 34.351,17 $MX (Pesos Mexicanos), es decir, entre 591,28 US$ y 1.860,42 US$

Canasta Básica Familiar: Alrededor de 1.853,78 $MX (Pesos Mexicanos), equivalentes a 101,18 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 6.700 $MX y 10.200 $MX (Pesos Mexicanos), es decir, entre 373,73 US$ y 568,97 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 11.400 $MX y 16.000 $MX (Pesos Mexicanos), es decir, entre 635,91 US$ y 892,50 US$

5. Nueva Zelanda

Si te gusta el clima frío de montaña, Nueva Zelanda es la mejor opción. Asimismo, su sociedad multicultural y de excelentes valores le da la bienvenida a todas las personas que deseen iniciar su vida en este grandioso país. Ocupa el quinto lugar en nuestra lista debido a su progreso económico, su gran sistema de salud y su alto nivel educativo convirtiéndolo en uno de los mejores países para emigrar desde Venezuela.

Dejamos a continuación los datos económicos más importantes de Nueva Zelanda, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 3.400 $NZ (Dólares Neozelandeses), equivalentes a 2.302,39 US$

Salario Promedio: Entre 3.400 $NZ y 4.500 $NZ (Dólares Neozelandeses), es decir, entre 2.302,39 US$ y 3.060,25 US$

Canasta Básica Familiar: Alrededor de 921,7 $NZ (Dólares Neozelandeses), equivalentes a 626,81 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 1.900 $NZ y 2.300 $NZ (Dólares Neozelandeses), es decir, entre 1.286,63 US$ y 1.557,50 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 1.100 $NZ y 1.400 $NZ (Dólares Neozelandeses), es decir, entre 744,89 US$ y 948,04 US$

4. Bélgica

Oficialmente llamado Reino de Bélgica, es un grandioso país con excelentes destinos turísticos y su tranquilo y estable estilo de vida, además de su excelente economía que cuenta con uno de los salarios mínimos mas altos del mundo, por esta y muchas mas razones, Bélgica se encuentra en el puesto número 4 de nuestra lista de mejores países para emigrar desde Venezuela.

Dejamos a continuación los datos económicos más importantes de Bélgica, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 1.800 € equivalentes a 2.047,59 US$

Salario Promedio: Entre 1.800 € y 3.519,56 €, es decir, entre 2.047,59 US$ y 3.991 US$

Canasta Básica Familiar: Alrededor de 247,25 € equivalentes a 280,37 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 1.100,00 € y 1.400 €, es decir, entre 1.251,31 US$ y 1.592,57 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 2.300 € y 2.800 €, es decir, entre 2.616,37 US$ y 3.185,14 US$

3. Alemania

Buenas fuentes de trabajos para inmigrantes que entran de forma legal al territorio alemán cuyos estándares laborales no son mayores a 27,8 horas a la semana con una excelente calidad de vida y una de las mejores economías de toda Europa. Los trámites para obtener la residencia conllevan algo de tiempo pero no suelen ser tan exigentes, Todo un reto es aprender el idioma alemán, sin embargo el inglés también es hablado en algunas partes de Alemania.

Dejamos a continuación los datos económicos más importantes de Alemania, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 2.200 € equivalentes a 2.502,61 US$

Salario Promedio: Entre 2.200 € y 4.100 €, es decir, entre 2.502,61 US$ y 4.626 US$

Canasta Básica Familiar: Alrededor de 308,65 € equivalentes a 350 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 910 € y 1.200 €, es decir, entre 1.035,17 US$ y 1.365,06 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 2.600 € y 3.800 €, es decir, entre 2.957,63 US$ y 4.322,69 US$

2. Holanda

Con una de los mejores índices de calidad de vida, Holanda es un buen destino para los venezolanos si deciden emigrar al continente europeo, excelentes servicios de salud, seguridad y muy buenas fuentes de empleo, sin embargo debes ser residente para poder optar por un buen empleo y los trámites para ser residente llevan algo de tiempo. Lo que si resultara todo un reto para el venezolano en Holanda es el clima, durante gran parte del año es un clima frió, con muchas lluvias. En cuanto al idioma oficial es el holandés, sin embargo gran número de personas habla fluido el inglés, así que aquellos venezolanos que tengan un buen nivel de inglés no tendrán problemas para comunicarse.

Dejamos a continuación los datos económicos más importantes de Holanda, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 2.200 € equivalentes a 2.502,61 US$

Salario Promedio: Entre 2.200 € y 3.725,72 €, es decir, entre 2.502,61 US$ y 4.224,78 US$

Canasta Básica Familiar: Alrededor de 295,58 € equivalentes a 335,17 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 1.100,00 € y 1.600 €, es decir, entre 1.251,31 US$ y 1.820,08 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 2.200 € y 3.300 €, es decir, entre 2.502,61 US$ y 3.753,92 US$

1. Australia

Un país que ofrece grandes oportunidades de trabajo a los inmigrantes que deciden establecerse en su territorio es Australia con uno de los menores niveles de densidad poblacional del mundo es un extenso país que goza de una economía del primer mundo juntos con una gran diversidad cultural y sólidos valores democráticos. El sistema educativo es sumamente exigente; el idioma oficial es el inglés australiano por lo que se aconseja realizar un curso si estás pensando en emigrar a Australia. En cuanto a la calidad de vida está de más decir que es relativamente sostenible y un índice de criminalidad es extremadamente bajo.

Dejamos a continuación los datos económicos más importantes de Australia, así como una pequeña galería de sus atractivos turísticos, en caso de ser tu primera opción para emigrar desde Venezuela:

Salario Mínimo: 4.300 A$ (Dólares Australianos) equivalentes a 3.227,13 US$

Salario Promedio: Entre 4.300 A$ y 5.015,35 A$ (Dólares Australianos), es decir, entre 3.227,13 US$ y 3.686,75 US$

Canasta Básica Familiar: Alrededor de 383,71 A$ (Dólares Australianos) equivalentes a 282,06 US$

Costo de Alquiler de Vivienda: Entre 2.000 A$ y 3.000 A$ (Dólares Australianos), es decir, entre 1.500,99 US$ y 2.251,48 US$

Costo de Compra de Vivienda (precio por m2): Entre 5.700 A$ y 8.200 A$ (Dólares Australianos), es decir, entre 4.277,82 US$ y 6.154,05 US$

Con información de Noticias al día