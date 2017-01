Saime solo tendrá prioridad para entregar pasaportes en algunos casos

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, (SAIME), tendrá prioridades solo en algunos casos para entregar pasaporte, pero las personas deben el explicar el motivo, reseñó el portal ACN.

“A menos que tengan una emergencia de salud o educativa es la única forma de que el Saime te dé un pasaporte provisional para salir del país. Las personas que se estaban sacando el pasaporte provisional tenían que ir un día antes del viaje, exponer el por qué tenían que salir del país inmediatamente y, antes te daban una papel para que en Maiquetía supieran que había un problema con el documento, ahora simplemente te dicen que en Maiquetía están notificados que tienes que salir y las personas comentaban que acudías a Maiquetía y te decían: ‘nosotros no estamos anulando los pasaportes, el vencimiento se prorroga porque simplemente se sabe que hay una contingencia en estos momentos’”, dijo la periodista Ysayen Herrera.

Según la comunicadora, en diciembre llegó un material. “El problema que hay en estos momentos es que no hay el policarbonato, que es el plástico que tiene el pasaporte, lo importan de Alemania y por eso es que no se está haciendo. Entonces en diciembre llegó material pero no alcanza para satisfacer ni la mitad de la demanda”.

La periodista aclaró que de acudir con estos documentos entregan ese pasaporte. “Lo tramitan en ese momento en esos casos, si tienes que salir del país inmediatamente, sencillamente te dicen que en Maiquetía están notificados del problema, pero todo es muy irregular porque el Saime no lo informa oficialmente”.