Presidente de Inter: Venezuela podría perder muchos canales pronto

El aislamiento internacional de Venezuela podría recrudecer, al menos en lo que respecta al acceso a canales de televisión de entretenimiento de otras latitudes. El CEO de Inter de Venezuela, Eduardo Stigol, expresó su preocupación por la sostenibilidad del trabajo de las cableras y servicios de televisión satelital en el país.

Stigol estuvo presente en Natpe, reunión celebrada en Miami. Allí declaró que percibió que los programadores internacionales no tendrán más paciencia con los operadores venezolanos.

“Por primera vez en dos años, percibí en esta edición de Natpe que la paciencia de los principales programadores con los operadores de Venezuela tocó su límite. Tuvieron la sensibilidad de cobrarnos en bolívares estos últimos años, les habíamos prometido que íbamos a aumentar las tarifas y ese mismo incremento se los trasladaríamos a ellos, pero eso no ocurrió. Hoy, tenemos las mismas tarifas básicas que hace 20 meses y, por lo tanto, los programadores cobran los mismos bolívares desde entonces, al tipo de cambio actual. Es prácticamente nada lo que perciben’, explicó el ejecutivo.

La situación no solo afectaría a Inter de Venezuela, sino también a DirecTV.

“Aparentemente, se cansaron de nuestras promesas, tanto en Inter como en DirecTV les venimos asegurando que pronto nos van a permitir aumentar las tarifas. En 2015, nos habían asegurado que nos autorizarían para enero 2016 y, luego de muchísimo trabajo de todo el sector de telecomunicaciones se logró el acuerdo de hacerlo en agosto, pero una orden presidencial tiró todos los aumentos para atrás. Hace apenas dos meses tuvimos reuniones muy positivas en ese sentido con el nuevo director del ente regulador, Conatel, junto con los principales programadores que se comprometieron a seguir cobrando en bolívares con la promesa de que las tarifas comenzaran a sincerarse en enero del 2017, pero aún no nos permitieron aumentar. Muchos de los programadores tomaron compromisos internos en sus empresas y al ver que estos sinceramientos de tarifas no llegan, se están viendo obligados a cambiar su posición’, añadió.

Advirtió que ciertos contenidos deportivos relevantes serán los primeros que salgan de las pantallas, por sus altos costos en dólares.

“Me explicaron que les cuesta más dinero el transporte satelital de esos canales que lo que logran facturarnos, que no tienen problema con que tomemos los mismos canales con pisada de otras regiones, pero eso es imposible ya que poseen comerciales con alcohol y eso no está permitido en Venezuela. Otro programador nos comentó que nos sigue apoyando y va a seguir cobrando en bolívares pero que las tarifas van a aumentar un 500%, independientemente de que aumentemos nuestras tarifas al cliente o no, cosa que es imposible de pagar por nuestra parte, si apenas llegamos a pagar los salarios con lo que facturamos ahora”, agregó.

Esta situación hace inminente la salida de varios canales de las grillas en Venezuela.

“Sólo espero tener buenas noticias en los próximos días y que podamos comenzar a sincerar las tarifas de los servicios básicos para no llegar a perder canales en el país, lo que tendría un impacto tremendo”, opinó Stigol.

Con información de Prensario.TV.