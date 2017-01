Presencia de roedores hace cerrar locales del Coral Square Mall

El centro comercial Coral Square Mall fue cerrado de manera temporal porque presentó presencia de roedores en sus instalaciones. El problema se generó específicamente en la feria de comidas del establecimiento. Así lo reportó Local 10.

En la cocina de Burger King y Sbarro en la Plaza Coral del centro comercial, las autoridades sanitarias hallaron excremento de ratones. También se determinó la actividad de los animales en el local Mario The Baker.

Las violaciones de las leyes sanitarias causaron el cierre y la multa correspondiente. Todos los locales sancionados deben cumplir con una limpieza exhaustiva y pasar de nuevo por el proceso de inspección. Cuando aprueben este último, podrán volver a abrir sus puertas.

Locales cerrados:

Sbarro: 17 violaciones sanitarias encontradas.

Burger King: 6 violaciones sanitarias encontradas

Mario The Baker to go (Miami Dade): 4 violaciones sanitarias encontradas