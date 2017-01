¡Polémica! El video de Mariam Habach a los colombianos (Video)

Mensaje de Mariam Habach a todos los colombianos… "TIENEN UNA REINA ESPECTACULAR, TRATEMOS DE NO CRITICAR TANTO Y APOYEMOS EL TALENTO DE CADA MISS" #Venezuela #MissVenezuela #Colombia #MissColombia #MissUniverso #MissUniverse #missuniverse #colombia #misscolombia #venezuela #missvenezuela #brazil #brasil #missbrazil #missbrasil #usa #missusa #philippines #MissPhilippines #honduras #misshonduras #ecuador #missecuador #argentina #missargentina #panama #misspanama #mexico #missmexico

A video posted by Reyes De Reinas (@reyesdereinas) on Jan 24, 2017 at 6:31pm PST