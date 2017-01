¿Qué pasa si el CNE no da fecha este mes? Vicente Bello lo advierte

El coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Vicente Bello, advirtió que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no convoca este mes las elecciones regionales, pautadas para el año pasado de acuerdo con la Constitución de la República, no se podrán realizar antes de julio.

Según se reseña en La Patilla, mientras este proceso se “continúe dilatando”, afectará la realización de los comicios electorales para la escogencia de alcaldes y concejales previstos para el segundo semestre del 2017 teniendo en cuenta, dijo, que los candidatos de la MUD deben ser escogidos en elecciones primarias que deben hacerse meses antes.

“Efectivamente estamos en una situación muy compleja porque el Consejo Nacional Electoral no está decidiendo, está esperando las instrucciones del Gobierno Nacional para ver cómo avanza y el Gobierno Nacional no va a hacer nada, no las va a autorizar mientras no tenga claridad sobre el desarrollo en la mesa de diálogo”, apuntó.

Bello aseguró, durante una entrevista concedida al periodista Carlos Fernández de Noticiero Televen, que desde el 8 de enero, “que fue cuando se reintegró el CNE”, hasta la actualidad, su directorio no se ha reunido para definir la actualización del registro electoral, las auditorías y la definición de las circunscripciones electorales que permitan la realización de las elecciones a gobernadores en junio o en julio, por lo que de no definirse esto antes de que finalice esta semana, se “corre el riesgo” de que no se convoquen elecciones a gobernadores.

Descartó, por otra parte, que “retrasar las elecciones” le sirva al Gobierno para “ganar tiempo” debido a crisis relacionada con el desabastecimiento de alimentos y medicinas aunado a la baja producción de petróleo y la “corrupción” producida, dijo, por los diferenciales cambiarios.

Con información de La Patilla