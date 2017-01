Nos contamos o ¡nos contamos!, por Joaquín Chaparro

Este año 2017 habrá elecciones para gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales, todo apunta a que el Ministerio Electoral (CNE) abrirá juego y anunciara el cronograma electoral, en las cuales participaremos y ganaremos contundentemente a nivel regional y local. Aun, cuando el Ministerio Electoral del CNE no han dado señales de su convocatoria vamos hacia allá a contarnos uno a uno con Nicolás Maduro Moros, el hombre sin nacionalidad.

Al respecto, la MUD debe preparar las primarias ya, sin dilaciones, sin excusas para meter al país en la batalla electoral por el cambio y sacudir al venezolano por los cuatro puntos cardinales, la “Lucha no es entre nosotros”.

Debemos fortalecer la unidad de cara a este compromiso de consulta al cual el gobierno le tiene terror, ya que, sabe que los resultados de una votación, serán su radiografía política fulminante. Sabe que está en fase terminal, conoce perfectamente que está derrotado, y que los resultados están cantados. También sabe que será convertido en polvo cósmico.

Por todo eso, señoras del Ministerio Electoral (CNE), mientras más atrasen las elecciones regionales y locales, menos votos sacarán los candidatos del Psuv y los de Maduro, quien los arrastra a un barranco. El legado de Chávez ha sido implosionado por el Madurismo que se embelesó con la Presidencia de la República y pateó al Chavismo tradicional, le dio la espalda a la base popular que los caracterizo por muchas elecciones al formar una troika de gobierno que la conforman Maduro-Cabello-Padrino López.

La MUD, no puede caer de nuevo en la trampa del régimen con el diálogo de las mentiras, que sólo sirvió para dividir la oposición. Hay que hacer valer la Constitución y, en ese sentido, tenemos que hacer valer el voto del pueblo que, hambreado, está esperando en la bajadita a Nicolás y sus candidatos a la hora de abrazar y besar viejitas. Las elecciones regionales y locales están establecidas en la Constitución, están vencidas y deben realizarse lo antes posibles según el mandato constitucional. No podemos permitir que se demore más este proceso electoral que le da urticaria al régimen.

Al mismo tiempo, debemos ser firmes para luchar por la “Tarjeta Unitaria”, la cual está en riesgo de ser invalidada y con ella los partidos políticos. La única líder del pueblo en este momento de angustia y desesperanza que lo asfixia es la tarjeta de la manito. No olvidemos que la tarjeta de la unidad tiene como enemigo todos los poderes del Estado venezolano encabezado por Nicolás Maduro Moros.

Como medida de presión, la oposición continuará en la calle. Los problemas de la gente no pueden esperar más, se deben liberar los presos políticos, se debe permitir la activación de un corredor humanitario para la entrada de comida y medicinas al país. No retrasen más las elecciones para ganar tiempo, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Por esta situación, en la MUD estamos obligados a darle mayor impulso a la democracia, por ello, nos contamos o nos contamos. No queda otra salida, la unidad es la #Clave