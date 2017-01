MUD: Lapsos ya no dan para ir a elecciones regionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue haciendo de las suyas para favorecer el tiempo del régimen de Nicolás Maduro Moros permanezca en el poder. En esta ocasión y a un día de terminar el mes de enero, el Poder Electoral no presenta el cronograma para que se puedan celebrar las elecciones regionales. VAD

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) advierte que los lapsos ya no dan para celebrar estos comicios a finales de junio como lo anunció Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, en el último trimestre del 2016.

El pasado 18 de octubre, la rectora informó al país que la elección de gobernadores y diputados de los consejos legislativos serían para finales del primer semestre de 2017, pero expertos electorales concuerdan en que el tiempo ya no alcanza para todos los pasos que implica el proceso que precede a este tipo de sufragios.

“Las regionales ya no se podrán realizar en este primer semestre porque el CNE no ha iniciado todo el conjunto de actividades necesarias para ello. La experiencia nos dice que los lapsos no dan. Podemos decir claramente que antes de que finalice junio, no se podrán efectuar las regionales”, declaró Vicente Bello, coordinador electoral de la MUD, en entrevista con La Verdad.

Bello explicó que para esta fecha, el ente comicial debería estar trabajando en la actualización del Registro Electoral (RE) y en las proyecciones de población para establecer las circunscripciones de voto de los diputados de los consejos legislativos. “Todas estas actividades son necesarias realizarlas en enero”. Resaltó que por parte de la Unidad seguirán trabajando y presionando para hacer valer el derecho al voto de los venezolanos.

En cuanto a la posibilidad de que las regionales se junten con las municipales, que según Lucena serían para finales del segundo semestre, apuntó que desde el punto de vista de computación, ambas consultas sí podrían hacerse juntas, pero enfatizó que la dificultad está en la organización porque serían casi tres mil cargos a elegir, además para diputados y concejales se requieren circunscripciones diferentes.

“Eso genera muchos problemas. Se trata de que sea un proceso confiable y transparente, que no genere problemas, sino soluciones”.