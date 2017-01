Medios de comunicación tendrán “asientos por Skype” en la Casa Blanca

La Casa Blanca anunció este lunes que a partir de esta semana habilitará cuatro “asientos por Skype” en la conferencia de prensa que el portavoz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da a diario en Washington, con el fin de dar oportunidades a medios que no tengan corresponsal en la capital.

La información la dio el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, en su primera conferencia de prensa donde señaló que esa medida, “fue pensada para dar más acceso a grupo de periodistas de todo el país”.

“Desde esta semana tendremos lo que hemos llamado ‘asientos por Skype’, que conectarán en directo con la sala de prensa. Esto abrirá la conferencia a periodistas que viven al menos 50 millas (80 kilómetros) más allá del área de Washington, y a organizaciones que no tienen un pase permanente”, afirmó Spicer.

El portavoz no explicó cómo se asignarán esos cuatro asientos ni si el mismo medio de comunicación podrá retenerlos de forma permanente. “Estamos emocionados de poder abrir el campo a un grupo diverso de periodistas de todo el país, que puede que no tengan la capacidad o los fondos necesarios para viajar a Washington. Creo que eso nos puede beneficiar a todos al dar una plataforma a las voces que no necesariamente tienen su sede aquí”, dijo.

Esta medida surge luego de que Trump en su campaña electora criticó a los medios de comunicación tradicionales, que tienen corresponsales permanentes en la Casa Blanca.