Mariam Habach se pronunció tras su eliminación en el Miss Universo

Una experiencia que jamás olvidaré, amo a los filipinos gracias por tanto apoyo su cariño fue indispensable para mi participación! VENEZUELA MI AMADA TIERRA, gracias por permitirme dejar tu nombre muy en alto, trabaje tanto para que te sientas orgullosa, los resultados no fue lo que se esperaban, di lo mejor de mi deje mi alma y vida durante esos 20 días!! Dios tendrá algo mejor para mí, mi vida continua, no los voy a dejar, seguiré en este mundo en lo que Dios tenga para mi! los amo! Gracias por tanto apoyo los llevo en mi corazón por siempre❤🇻🇪👑 Yo seguiré trabajando…

