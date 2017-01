Malia Obama trabajará como becaria de un productor de Hollywood

Malia Obama, la hija mayor del presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama, ya tiene un nuevo trabajo asegurado como becaria para el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

Según la confirmación del portal web Page Six, Malia trabajara desde el mes de febrero desde Nueva York, en las oficinas de The Weinstein Co. y comenzará sus estudios universitarios en Harvard el próximo otoño.

Vale agregar que la hija de 18 años de Obama ya tiene experiencia en el mundo del cine ya que también trabajó como becaria en la serie de HBO Girls y como asistente de producción en Extant, un show de Hally Berry para CBS.

El productor Harvey Weinstein es el creador de varias películas ganadoras del Oscar, como El discurso del rey, Pulp Fiction y Shakespeare in Love.

Malia se incorporara a su nuevo trabajo luego de regresar de Palm Springs, a donde viajara con su familia a unas merecidas vacaciones.