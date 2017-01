Maduro, el sepulturero de la Constitución

Autocracia. Según la Real Academia Española, este término se corresponde con la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Por las acciones asumidas por el Ejecutivo Nacional, y las cabezas de poderes que aún lo acompañan (Judicial, Electoral y Ciudadano), todo parece indicar que es a lo que apostarán para aferrarse al poder hasta el 2019, fecha que corresponde con el fin del período constitucional.

Pedro Eduardo Leal / Venezuela Al Día

Nicolás Maduro, parece avanzar como el gran sepulturero de “la mal llamada Bicha”. Así lo califica el abogado constitucionalista, Manuel Rojas Pérez. Según el conteo del jurista, el heredero político de Hugo Chávez, ha violado al menos 310 de los 350 artículos que establece la máxima ley de la República.

Haciendo énfasis en que actualmente en el país se vive una “dictadura jurídica”, el también concejal del municipio Chacao por el partido Acción Democrática (AD), recalca que son los artículos 2, 7 y 254 los que se violan diariamente.

El top de los ultrajados

Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.

Artículo 254. El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.

En época de escasez, la Constitución sustituye al papel higiénico

Nicolás Maduro, de forma permanente usa todo el aparato propagandístico del Gobierno como artillería pesada, para pedir justicia contra quienes vulneran lo establecido por los constituyentitas que dieron vida a la V República en 1999.

“No deben quedar impunes las violaciones a la Constitución” repite el lobo disfrazado de oveja de forma permanente en radio y televisión, como ocurrió el pasado 10 de enero cuando pretendió hacer ver el inicio del juicio político en su contra como un golpe de Estado.

Mientras exige justicia, olvida que en un acto inédito violó de un solo plumazo siete artículos de la carta magna. Se trata de la presentación del presupuesto del año 2017, acción que ejecutó ante el Congreso de la Patria y no ante la Asamblea Nacional, como ordena la Constitución. Según recogió entonces el diario El Nacional, las normas irrespetadas fueron la 187 (numeral 6), 311, 312, 313, 314 y 315, que se refieren a las competencias del Parlamento para la discusión y aprobación del proyecto de ley de presupuesto y el 203, según el cual el mandatario solo puede firmar decretos leyes dentro de los poderes habilitantes que deben ser aprobados por el Parlamento. También violó los artículos 58, 59 y 60 de la Ley contra la Corrupción, correspondiente a los delitos contra el patrimonio público.

Por citar otro de los casos, con la última sentencia del máximo juzgado del país, los togados se pasaron por alto lo establecido en los artículos 41 y 227 del texto constitucional, al permitir, por sentencia, que venezolanos con doble nacionalidad puedan optar a la primera magistratura del país y al cargo de Vicepresidente de la República.

¿Qué se salva de la barbarie?

“El sistema de pesos y contrapesos, que es el elemento central del constitucionalismo moderno, es para Maduro un enemigo, una figura que contraria su naturaleza autoritaria. Mientras pueda pisotear y humillar a los demás poderes, incluidos los que él controla a distancia como el TSJ y el CNE, mejor para él”, asevera Rojas Pérez para dar más luces del verdadero espíritu del “presidente obrero”.

En cuanto a la interrogante de que se salva, el experto en materia constitucional rescata las normas constitucionales como las referentes a la Asamblea Nacional Constituyente, para citar un ejemplo. Detalla que esto obedece a que aún no han sido pisoteadas por Maduro porque no ha habido Constituyente.