¡Lo que usted no vio! Oposición marchó en rescate de la democracia

23 de enero. Al cumplirse 59 años del fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952 – 1958), los partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para conmemorar la fecha histórica, han convocado a una marcha que tiene como meta llegar hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en el centro de Caracas, para exigir que se celebren elecciones en el país.

Pedro Eduardo Leal/Venezuela Al Día

Antes de arrancar, la mayoría parece tener claro que no podrán avanzar de la Avenida Libertador, a la altura de La Florida. El murmullo generalizado, al menos a las afueras de la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Democrática (AD), en La Florida, es que desde tempranas horas de la mañana un cordón de mujeres de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mantiene restringido el tránsito.

El llamado parece no haber tenido fuerza. Son las 11:30 am y todos aguardan por la salida del expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, quien desde temprano está enconchado en la oficina del piso 1 del edificio, para que los guíe. Un periodista comenta que quienes se concentraron en el Parque del Este ya vienen subiendo por la panadería La Selva, ubicada en la urbanización Bosque Country, tampoco es el volumen que se esperaba. Otro señor, vestido con camisa del partido del pueblo, suelta que por poca afluencia suspendieron la concentración que saldría desde la avenida O´higins.

Mientras un grupo de ciudadanos cuestiona la efectividad de las marchas en estos tiempos y otro con quien conversa critica a los que decidieron no sumarse al llamado; Ramos Allup sale, pasada las 12:00 del medio día, y arranca a caminar tras escuchar las advertencias de los espacios que están acordonados.

Al llegar a la avenida Libertador, justo en la esquina de la funeraria Vallés, coincide con quienes encabezan la marcha que salió de Parque del Este. Este grupo lo encabezan Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional; Henrique Capriles, gobernador de Miranda; y el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocaríz. Graneados se dejan ver varios diputados entre los que figuran Miguel Pizarro y Juan Guaidó y Marialbert Barrios.

José Manuel Olivares, parlamentario por el estado Vargas, es la excepción, avanza en muletas entre los presentes. “Yo por nada me perdía esta vaina”, dice mientras maniobra.

Se escucha en el fondo la canción Mi Felicidad, el sonido proviene de un camión que terminará convertido en tarima improvisada. La gente insiste en seguir y más complicado se hace llegar al cordón policial. Mientras más personas se aglomeran, más efectivos se forman del otro lado. Terminan por desplegar las paredes de una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana que impide el tránsito en toda la avenida.

Los periodistas de medios nacionales y corresponsales de la prensa extranjera hacen lo imposible por obtener las mejores tomas y poder recoger las declaraciones de los líderes. La tripleta Capriles, Ramos, Borges son las cabezas visibles de la negociación con los funcionarios.

“Esta vaina se acabó, a nosotros nos dijeron temprano los efectivos de la policía que la orden, como siempre, era no dejarnos pasar, y que mejor llamáramos al rector (Luis Emilio) Rondón para que viniera a recibir el documento, y así nos evitábamos el peo”, revela uno de los dirigentes adecos, off the record, a Venezuela Al Día.

A medida que pasan los minutos, los ánimos empiezan a caldearse. “Las calles son del pueblo, no de las policías”, corean unos jóvenes que apuestan por el enfrentamiento. Los más comedidos, piden no empujar y esperar las señas de los dirigentes políticos.

Mientras habla, desde el mismo camión, el diputado Ismael García, y esperan por su turno al bate sus colegas Olivares, Guaidó y Yajaira de Forero; un grupo desciende hasta la parte de abajo de la misma avenida. Al término de las palabras de los parlamentarios, con banderas en mano, ya tenían parado el tráfico de la arteria vial en ambos sentidos.

A estas alturas a pocos les importan lo que conversan Borges, Capriles y Freddy Guevara con Rondón. Les parece un deja vu. La mayoría busca asomarse en la jardinera para ver a los “valientes” que retan a la policía. Desde abajo, reclaman a quienes siguen estáticos detenidos por los cuerpos de seguridad.

1 de 2 Hoy recibimos el documento que un grupo de venezolanos quería consignar ante el CNE pic.twitter.com/qO1u3iBMNx — Rector Luis E Rondón (@RondonCNE) 23 de enero de 2017

Comienza la estampida. Henry Ramos Allup fue el primero en salir, incluso antes de que llegara el vocero del Poder Electoral. La gente, al verlo salir, comienza a disgregarse. Vuelve la crítica. “A mí no me pidan más que marche”, suelta con ira una señora con gorra de RCTV.

En la parte de abajo, ya se ha instalado un pelotón de oficiales para frenar las intenciones de quienes aún con la gente prácticamente desmovilizada insisten en restearse para seguir hasta el CNE. Al ver que no hay más alternativa, comienzan a dejar pasar los carros, pronto suben para volver a casa.

En plena retirada, la concejal del municipio Libertador, Maribel Castillo, sigue buscando al reportero del Noticiero Venevisión. Carga consigo los lentes de un camarógrafo del canal de la colina apellido Ribas que se desmayó en pleno corre corre.(SI CONSIGUES EL VIDEO QUE ESTÁ RODANDO EN LAS REDES, INCLUYELO).

Momento cuando se desmaya camarógrafo de Venevisión que daba cobertura a la marcha opositora de este 23E pic.twitter.com/VaB7UlxzRV — @RAPS14 (@RAPS14_2daParte) 23 de enero de 2017

Un grupo, que espera reencontrarse para la retierada, con camisas de la Alianza del Lápiz, reflexiona sobre los resultados de la jornada. “La MUD debe ser reestructurada, algo hay que hacer para salir de este Gobierno que nos tiene pasando hambre”, comenta un ciudadano camianndo cabizbajo en sentido contrario, rumbo a Chacaíto.

