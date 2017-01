Lo que dijo Capriles sobre el decreto del día no laborable

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, se pronunció sobre el decreto del 1 de febrero como Día de Júbilo no laborable por el bicentenario de Ezequiel Zamora

“El miércoles tenemos otra interrupción con el tema escolar porque decretaron Día No Laborable. ¿Cómo usted puede sacar un país adelante con un Día No Laborable?”, dijo durante un acto en Guatire, estado Miranda, reseñó Unión Radio. Capriles manifestó que “el país no se saca adelante con Días no Laborables, todo lo contrario el país necesita más educación”.

Adelantó que seguirá sus jornadas, “nosotros trabajaremos como todos los días, a diario estamos en una comunidad distinta, todas son importantes”. “Tenemos que contribuir con la educación para lograr así la construcción de un mundo mejor”

“Las escuelas son lo más sagrado, buscamos que nuestros docentes sean cada día mejores. En Miranda somos celosos en los ascensos y el merito. Rescatamos el valor al mérito, que una persona pueda llegar a lo más alto, no por ser amigo de alguien, sino por su formación”.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó el próximo miércoles, 1 de febrero, como día de júbilo no laborable para que el pueblo de Venezuela pueda participar en los actos por el bicentenario del natalicio del General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora.

Con información de Unión Radio