Le dispararon a padre de ocho hijos para robarle el dinero

Luis Manuel Junco Orozco, padre de ocho hijos y cuya esposa está esperando el noveno, fue asesinado en horas de la tarde de este sábado cuando salió a comprar pan en la calle Monte Sinaí del sector Las Torres de Antímano, en el municipio Libertador.

Junco Orozco salió a la 1:30 de la tarde, a los pocos minutos una llamada telefónica informó a los familiares que lo habían asesinado, reseñó El Universal. “Fueron unos tipos en una moto, llegaron y le quisieron quitar el dinero, como se opuso le dispararon en el cuello y cayó muerto en el lugar”, dijo su prima Tatiana Guerrero Orozco.

Maritza Yánez, esposa de Luis Manuel Junco Orozco, hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el asesinato. “No puede ser que estén matando a la gente y ustedes no hacen nada, miles de familias han perdido a sus padres, hermanos, hijos y no hay detenidos, tiene que haber justicia, porque no mataron a un delincuente, no mataron a un animal, mataron a un padre de familia, un hombre que deja ocho hijos en la orfandad”.

Luis Manuel Junco Orozco fue una de las 39 muertes declaradas en la morgue de Bello Monte durante el fin de semana, de ellos 16 personas perdieron la vida entre viernes y sábado, y 23 entre sábado y las 8 am del domingo, con lo que se eleva a 458 personas muertas el número de fallecidos durante el primer mes del año.

Con información de El Universal