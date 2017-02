La respuesta de Capriles a Diosdado Cabello ante sus “primicias”

El gobernador del estado Miranda Henrique Capriles desmintió la información del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello sobre la fundación de un nuevo partido político opositor liderado por el opositor.

David Ortega / Venezuela Al Día

“Yo no ando brincando de un partido a otro, yo soy parte de Primero Justicia, soy militante. ¿Qué credibilidad tiene Diosdado Cabello?, él es quien perdió en el estado Miranda y vive en el eterno despecho y ahora debe estar más despechado porque yo veo que lo sacan de todo. En Pdvsa no lo metieron y en los Consejos de Ministros no lo invitan”.

Capriles afirmó que Cabello fue quien inventó el tema de sus problemas de salud y señaló que fue impresionante la celebración del pueblo venezolano con el rumor.

“¿Quién paga el programa de televisión de Diosdado Cabello?”, el líder opositor se preguntó cómo el diputado que “más falta a las sesiones de la AN” puede tener un programa de televisión propio, en el cual ha transmitido desde varias partes de Venezuela. “¿Quién paga el programa de televisión de Diosdado Cabello, de dónde sacará el dinero?”.