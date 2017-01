Isler expresó su admiración por el trabajo que realizó Habach (Foto)

Con el tiempo he aprendido muchas lecciones, y una de las más relevantes es que a veces Dios tiene un plan para nosotros que no esperamos…✨ • • Desde su llegada a Filipinas, Mariam hizo un trabajo impecable en cada presentación y como venezolana siento que estuvo siempre dando lo mejor por representarnos 🇻🇪 Admiro y valoro el temple de despertarse por más de un año con el propósito de ser una embajadora de nuestra cultura, así como también aplaudo y congratulo el esfuerzo que realizó cada día en la competencia porque sé muy bien que no es fácil.. 👀 • Siento además que como país nos queda mucho más por reconocer y valorar en cuanto a los nuevos patrones de belleza, y sobre todo aprender a reforzar y apreciar la humanidad de cada candidata -por encima de todas las cosas-, más allá de la capacidad única de preparación física que siempre ha caracterizado a Venezuela 🙌🏻 • A @mariamhabach le reitero mi cariño y mi respeto… Hemos estado en contacto todos estos días, incluso hoy 👩🏻👩🏻‍💻 No olvides nunca que Dios siempre premia el esfuerzo y estoy segura que tiene un plan maravilloso para ti. Queda aprender de lo vivido, tomando con gratitud todo lo que esta experiencia te regaló, sea bueno o malo… Estoy segura que ya eres una mejor persona, con muchas más capacidades para enfrentar la vida… Un abrazo 🙂 • #GabrielaIsler #MissVenezuela #MissUniverse #venezuela

