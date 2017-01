Guanipa: No queremos un carnet de la humillación para comer

El Secretario Nacional General de Primero Justicia, Tomás Guanipa sostuvo que los venezolanos no quieren las colas del carnet de la humillación y reiteró su llamado para que el gobierno entienda que los venezolanos quieren un proceso electoral que permita a los ciudadanos decir el futuro de la patria. VAD

El diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital expresó este sábado durante sus habituales recorridos por los sectores populares de Caracas, que “a un lado están sacando el carnet de la indignación, el carnet de la humillación, el carnet con el que pretenden obligar a los venezolanos a censarse, para obligarlos a pensar como ellos, a cambio de dadivas que son de todo el pueblo venezolano”.

Tomás Guanipa destacó que los venezolanos están cansados de hacer colas para que el gobierno no resuelva los problemas del país, “los venezolanos queremos luchar por un cambio para una Venezuela donde haya dignidad para el pueblo, donde la gente nunca más tenga que censarse para nada, sino que pueda echar para adelante, para progresar y vivir mejor, donde tengamos programas sociales que no distingan colores, para que nadie tenga que humillarse frente a un gobierno, para que no existan bolsas de comida, sino alimentos en todos los abastos y dinero en el bolsillo de los venezolanos”.