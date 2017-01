El Conde del Guácharo: El Estado debe ser pequeño pero eficiente

Este viernes, el empresario y humorista venezolano Benjamin Rausseo, conocido mejor como “Er Conde del Guácharo” aseveró que en el desarrollo de la mesa de diálogo los actores políticos dentro de esta deben tomarse “en serio” la situación económica del país. “Hay personas que hacen milagro para mantenerse”, comentó el humorista.

Refiriéndose al “Carnet de la Patria”, destacó que, “El carnet no me parece malo”.

Durante el programa de Globovisión “Vladimir a la 1” dijo que, según la dinámica actual, el país va “pariendo” nuevos liderazgos.

“Yo hago un llamado para que todos pongamos un poco, un granito de arena para nuestro país”, dijo en referencia al posible abandono del país por parte de los empresarios.

“Cuando los países pasan por una situación como la de Venezuela las instituciones y los dirigentes deben ser capaces de subsidiar a la población”, dijo.

“La crisis de Venezuela es la acumulación de muchos de los pequeños problemas”, al afirmar que la planificación y la eficiencia deben ser claves para que el Estado cumpla de forma cabal sus funciones.

“El Estado debe ser pequeño pero eficiente, no tiene que estar manejando tantas cosas”, aseveró.

La cola para las presidenciales es muy larga

Aseguró que no volvería a lanzarse como candidato a una próxima campaña para elecciones presidenciales. Señaló que “la cola es muy larga”.

“En la cola para las presidenciales está Ledezma, Lopéz, Machado y ahora entró Rosales. Yo no me lanzó a menos que me vendan el cupo”.

Indicó que la Asamblea Nacional debe legislar y no andar concediendo Habilitantes. Así mismo, señaló que la reelección a cargos de elección popular debe ser eliminada.

Rausseo enfatizó que cree en la buena gerencia como solución para la situación que enfrenta el país, la cual aseveró es la causa de que los venezolanos ya no se rían.

Igualmente, declaró que quiere que “el presidente de Venezuela tenga billete y el pelo malo para que le llegue a unos y otros”.

