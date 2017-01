Diputado Luis Florido narra su como fue su detención “ilegal” en Maiquetía (Audio)

Luego de que el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, fue retenido este viernes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar” y funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anularon su pasaporte, tras argumentar que el mismo “había sido anulado por denuncia de hurto”, el parlamentario detallo todas las irregularidades que paso.

“El funcionario me indicó que me esperara un momento, porque no le funcionaba la computadora, lo que me pareció extraño, inmediatamente desconfié, porque se llevó mi pasaporte ‘al cuartico’, pasaron como unos 15 minutos, y no regresaba con mi pasaporte, por lo que decidí ir yo mismo, y me encuentro con el muchacho quien estaba esperando sentado que su superior le diera una orden al respecto (…) le exigí que me diera mi pasaporte porque tengo inmunidad diplomática“, dijo a los medios de comunicación.

En tal sentido, el diputado opositor le advirtió al presidente de la República, Nicolás Maduro y a funcionarios públicos que deben respetar la inmunidad diplomática y parlamentaria de cada uno de los diputados del Parlamento Legislativo.

Debemos recordar que en horas de la mañana, Florido denunció en su cuenta personal de Twitter que estaba siendo retenido de manera ilegal en el aeropuerto Simón Bolívar en Vargas, luego de regresar de una reunión con la Cámara de Diputados del Congreso Nacional el pasado jueves en Chile.

