Denuncian que técnico del CNE estaría negociando su asilo en EEUU

El pasado viernes se filtró en las redes sociales que presuntamente el ingeniero egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Sergio Ramírez, habría solicitado asilo político en Estados Unidos. Lo curioso del caso es que el hombre tiene un alto cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según la publicación del informadorweb.net, el abogado Carlos Ramírez López reveló, a través de su cuenta de Twitter, nueva información sobre el caso de la desaparición del técnico del CNE y hombre de confianza de Tibisay Lucena, Sergio Ramírez.

Según reveló Ramírez López, el técnico se habría llevado dos discos duros contenidos de mucha información altamente sensible. Antes de desaparecer, Sergio Ramírez, presuntamente en complicidad con un vigilante de nombre José Manuel Morales, habrían preparado un simulacro de robo en el CNE para justificar la sustracción.

Sergio Ramírez lo que se llevó no fue la laptop de Tibisay sino dos discos duros contenidos de mucha información altamente sensible pic.twitter.com/7RSKpRInhU

Con este simulacro, el hombre de confianza de Lucena, habría hecho llevar a prisión a dos empleados inocentes con más de 20 años en el CNE. Los empleados, según informa Carlos Ramírez López, están en la cárcel de El Rodeo y el expediente está en el juzgado 9 de Control a cargo de la jueza Denisse Bocanegra Díaz.

Por los momentos, añadió el abogado, el caso está paralizado en el juzgado 9 de Control bajo el expediente número 18966-16 por delito de peculado doloso impropio.

Por ahora no se sabe del paradero de Sergio Ramírez, sin embargo, versiones no confirmadas indican que trata de contactar autoridades estadounidenses para buscar asilo.

OJO no he afirmado que Tibisay esté pidiendo asilo, solo he referido versiones que han deducido de los hechos de su hombre de confianza

— Carlos Ramirez Lopez (@carlosramirezl3) January 28, 2017